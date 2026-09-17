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UE propõe apoio de 489 milhões de euros a países afetados pelas tempestades
As consequências das tempestades e inundações do início do ano em Portugal, Espanha, Itália e Malta ainda se fazem sentir entre as comunidades mais afetadas. A resposta europeia surgiu esta quinta-feira, com a proposta de mobilização de 489 milhões para apoiar estes países.
O financiamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) visa apoiar operações essenciais de recuperação e de reconstrução de infraestruturas e serviços.
A proposta surge na sequência dos pedidos apresentados pelos quatro Estados-Membros, para colmatar os prejuízos provocados pelas tempestades e inundações de janeiro e fevereiro deste ano.
Do montante global, 261 milhões de euros – a parcela maior – seriam destinados a Portugal. Espanha receberia um apoio de 149 ME, Itália 74,8 ME e Malta os últimos 3,72 ME. Portugal, Espanha e Malta já solicitaram o adiantamento do pagamento de uma parte destes apoios.
A proposta surge na sequência dos pedidos apresentados pelos quatro Estados-Membros, para colmatar os prejuízos provocados pelas tempestades e inundações de janeiro e fevereiro deste ano.
Do montante global, 261 milhões de euros – a parcela maior – seriam destinados a Portugal. Espanha receberia um apoio de 149 ME, Itália 74,8 ME e Malta os últimos 3,72 ME. Portugal, Espanha e Malta já solicitaram o adiantamento do pagamento de uma parte destes apoios.
A proposta no âmbito do FSUE vai focar-se em ações de recuperação de energia, água, telecomunicações e infraestruturas de transportes. O financiamento da União Europeia também abrange operações de limpeza e condições de alojamento temporário.
A proposta da Comissão Europeia terá, agora, de esperar pela aprovação do Parlamento e do Conselho.
A proposta da Comissão Europeia terá, agora, de esperar pela aprovação do Parlamento e do Conselho.
As tempestades em Portugal provocaram inundações e deslizamentos de terras, causando 18 vítimas mortais.
Itália foi afetada pela tempestade Harry, nas zonas costeiras da Sicília, Calábria e a Sardenha. Malta sofreu com chuvas intensas e a subida do nível do mar. Em Espanha, por sua vez, as comunidades da Andaluzia e Estremadura foram as mais afetadas.
Itália foi afetada pela tempestade Harry, nas zonas costeiras da Sicília, Calábria e a Sardenha. Malta sofreu com chuvas intensas e a subida do nível do mar. Em Espanha, por sua vez, as comunidades da Andaluzia e Estremadura foram as mais afetadas.
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