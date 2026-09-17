UE propõe apoio de 489 milhões de euros a países afetados pelas tempestades

Portugal, Espanha e Malta já solicitaram o adiantamento do pagamento de uma parte destes apoios.









A proposta da Comissão Europeia terá, agora, de esperar pela aprovação do Parlamento e do Conselho.

As tempestades em Portugal provocaram inundações e deslizamentos de terras, causando 18 vítimas mortais.



Itália foi afetada pela tempestade Harry, nas zonas costeiras da Sicília, Calábria e a Sardenha. Malta sofreu com chuvas intensas e a subida do nível do mar. Em Espanha, por sua vez, as comunidades da Andaluzia e Estremadura foram as mais afetadas. A proposta no âmbito do FSUE vai focar-se em ações de recuperação de energia, água, telecomunicações e infraestruturas de transportes. O financiamento da União Europeia também abrange operações de limpeza e condições de alojamento temporário.

O financiamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) visa apoiar operações essenciais de recuperação e de reconstrução de infraestruturas e serviços.A proposta surge na sequência dos pedidos apresentados pelos quatro Estados-Membros, para colmatar os prejuízos provocados pelas tempestades e inundações de janeiro e fevereiro deste ano.