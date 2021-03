UE quer proibir referências a lacticínios em produtos vegetais





O setor dos alimentos de origem vegetal tem-se oposto a esta proposta da UE, argumentando que a mesma tornará mais difícil aos consumidores “fazerem escolhas alimentares informadas com base nas suas necessidades”.



As empresas de bebidas e alimentos vegetais acreditam ainda que a Alteração 171 é desnecessária, uma vez que os portugueses já se encontram suficientemente informados sobre este tipo de produtos.



Um inquérito levado a cabo pela Universidade Católica ajuda a provar este ponto, tendo concluído que 96,4 por cento dos 1013 participantes sabiam o que são produtos de origem vegetal.



Apenas 2,6 por cento dos inquiridos confundiram estes produtos com os de origem animal e só um por cento disse não saber o que são produtos de origem vegetal.



Quando questionados sobre se concordam que termos como “alternativa vegetal ao queijo” ou “não contém lactose” apareçam nos rótulos de alimentos e bebidas vegetais, 76,4 por cento responderam afirmativamente. Por outro lado, 16,9 por cento dos participantes discordou por acreditar que essas expressões podem “confundir com produtos de origem animal”. “É como leite”, “cremoso”, “amanteigado” ou “alternativa ao iogurte” são algumas das expressões que poderão deixar de ser usadas nas embalagens e na publicidade a produtos vegetais caso a proposta da União Europeia, que será discutida este mês, seja aprovada.O setor dos alimentos de origem vegetal tem-se oposto a esta proposta da UE, argumentando que a mesma tornará mais difícil aos consumidores “fazerem escolhas alimentares informadas com base nas suas necessidades”.As empresas de bebidas e alimentos vegetais acreditam ainda que a Alteração 171 é desnecessária, uma vez que os portugueses já se encontram suficientemente informados sobre este tipo de produtos.Um inquérito levado a cabo pela Universidade Católica ajuda a provar este ponto, tendo concluído que 96,4 por cento dos 1013 participantes sabiam o que são produtos de origem vegetal.Apenas 2,6 por cento dos inquiridos confundiram estes produtos com os de origem animal e só um por cento disse não saber o que são produtos de origem vegetal.Quando questionados sobre se concordam que termos como “alternativa vegetal ao queijo” ou “não contém lactose” apareçam nos rótulos de alimentos e bebidas vegetais, 76,4 por cento responderam afirmativamente. Por outro lado, 16,9 por cento dos participantes discordou por acreditar que essas expressões podem “confundir com produtos de origem animal”. A legislação atual já proíbe a utilização de termos como “leite de aveia” ou “queijo vegan”, mas a Alteração 171 pretende impedir qualquer “imitação ou evocação” de produtos lácteos.



Outra preocupação em torno da Alteração 171 é a da sustentabilidade ambiental. Segundo os produtores deste tipo de alimentos, a proposta vai contra a intenção da União Europeia de promover uma produção alimentar mais sustentável, pois torna mais difícil para os consumidores a escolha de opções de base vegetal.



Esta posição foi também defendida pela jovem ativista sueca Greta Thunberg. “Estamos a enfrentar uma emergência climática e ecológica. O que devemos fazer? Já sei! Vamos proibir as bebidas vegetais de mostrarem informações alergénicas”, escreveu, sarcasticamente, no Twitter. Outra preocupação em torno da Alteração 171 é a da sustentabilidade ambiental. Segundo os produtores deste tipo de alimentos, a proposta vai contra a intenção da União Europeia de promover uma produção alimentar mais sustentável, pois torna mais difícil para os consumidores a escolha de opções de base vegetal.Esta posição foi também defendida pela jovem ativista sueca Greta Thunberg. “Estamos a enfrentar uma emergência climática e ecológica. O que devemos fazer? Já sei! Vamos proibir as bebidas vegetais de mostrarem informações alergénicas”, escreveu, sarcasticamente, no Twitter.