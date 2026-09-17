UE responde a ameaças de Trump: "Parceria com Canadá não é dirigida contra ninguém"

"Se for uma boa intenção, tudo bem. Se for uma má intenção, vamos impor tarifas muito pesadas à Europa", frisou.





A comissária europeia para o Alargamento, Marta Kos, disse esta quinta-feira que "a Europa nunca foi tão atraente como é hoje".



"Quando falo de atratividade, não me refiro apenas a tornar-se ou não membro da União. Refiro-me à vontade de trabalhar mais de perto connosco ou de explorar outras formas de cooperação que ainda não considerámos, como acontece com o Canadá", referiu.

Soberania "não é negociável", diz Paris

c/ agências

Bruxelas garantiu esta quinta-feira que a intenção de tornar o Canadá o primeiro “membro associado” da União Europeia não constitui uma aliança antiamericana. As declarações surgem depois de Donald Trump ter classificado a proposta de “ridícula” e ameaçado com tarifas contra a Europa., assegurou Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia para o Comércio.Esta semana, no discurso do Estado da União, a presidente da Comissão Europeia propôs que o Canadá se tornasse o primeiro “membro associado” da UE.“Vemos o mundo com os mesmos olhos: desde a Inteligência Artificial às alterações climáticas, do Ártico à geopolítica”, sublinhou Ursula von der Leyen na presença do primeiro-ministro Mark Carney, apelando a um “futuro comum”.Em resposta, Donald Trump ameaçou na quarta-feira romper as relações comerciais com a UE., declarou o presidente norte-americano, classificando a proposta europeia comoO ministro francês para a Europa, Benjamin Haddad, reagiu às ameaças de Donald Trump dizendo que os Estados Unidos não têm poder para vetar as escolhas geopolíticas da UE., afirmou numa entrevista à estação Public Sénat esta quinta-feira.Já o ministro francês dos Negócios Estrangeiros saudou a proposta, assegurando que Paris quer “criar laços cada vez mais estreitos com o Canadá”. Jean-Noël Barrot alertou, porém, queSobre a posição de Donad Trump, considerou queO estatuto de “membro associado” proposto para o Canadá não está juridicamente definido nos tratados da UE. No entanto, a Alemanha propôs recentemente que a Ucrânia beneficiasse desse estatuto para poder participar nalgumas reuniões ou cimeiras, apesar de não dispor de direito de voto.