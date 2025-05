UE reúne-se terça-feira com Governo guineense em Bissau para aprofundar relações

A portuguesa Rita Laranjinha fez o anúncio à saída de uma audiência de trabalho com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, com quem passou em revista, de forma antecipada, os temas que serão abordados no encontro de terça-feira.

Além dos embaixadores de países da União Europeia residentes em Bissau, outros representantes virão de Portugal, adiantou Laranjinha, para quem a reunião "é um sinal do interesse da UE em aprofundar as relações" com a Guiné-Bissau.

"É uma reunião que não se realiza há bastantes anos, que marca, assinala, um momento importante da parceria entre a União Europeia e a Guiné-Bissau, visto que permitirá passar em revista o relacionamento entre a União Europeia e a Guiné-Bissau" destacou Rita Laranjinha.

A responsável europeia considerou as relações com a Guiné-Bissau "muito antigas, estruturadas", e afirmou que o país africano lusófono tem a União Europeia "como parceiro fiável e de confiança".

A diretora-executiva da UE para África afirmou ainda que, "na conversa" com Umaro Sissoco Embaló, foram abordados vários aspetos da cooperação atual, nomeadamente a participação de instituições comunitárias europeias na infraestruturação da Guiné-Bissau e o apoio aos projetos de energia, entre outros.

Rita Laranjinha sublinhou o interesse da UE na Guiné-Bissau, o que exemplificou com o regresso do Banco Europeu de Investimentos (BEI), um dos cofinanciadores das obras de reabilitação de um troço de estrada de 115 quilómetros que vai ligar o país ao Senegal.

"São relações assentes em bases sólidas e concretas", disse a responsável da União Europeia, destacando ainda que a reunião de terça-feira com o Governo guineense vai também analisar a parceria nos domínios das pescas, saúde, educação, juventude, energia e atração de investimento estrangeiro.

Neste capítulo em particular, Rita Laranjinha disse ser essencial que haja na Guiné-Bissau um ambiente propício de negócios e um sistema de justiça transparente que dê segurança aos investidores.

A responsável europeia adiantou igualmente que a conversa de hoje com o Presidente guineense permitiu ouvir Sissoco Embaló sobre os diversos assuntos ligados ao continente africano e ainda a sua perspetiva sobre o conflito Rússia -- Ucrânia.

"O Presidente da Guiné-Bissau tem estado ativo na busca de uma solução pacífica", notou Laranjinha, anunciando que Embaló "vai brevemente" numa digressão à Rússia, motivo pelo qual lhe transmitiu a posição da União Europeia sobre o conflito com a Ucrânia.

A diretora-executiva da União Europeia para África afirmou também que a reunião de terça-feira servirá para "ouvir as autoridades" de Bissau sobre o processo que conduzirá o país às eleições legislativas e presidenciais, marcadas para o dia 23 de novembro próximo.