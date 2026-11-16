"O Conselho da União Europeia decidiu hoje incluir 30 pessoas e duas entidades na lista de alvos de medidas restritivas da UE, devido a atividades de manipulação e interferência de informação e a atividades cibernéticas maliciosas atribuídas à Rússia", indicou a instituição em comunicado.

De acordo com o organismo que junta os países da UE, entre os alvos das sanções está a Social Design Agency (SDA), uma empresa de relações públicas e tecnologia política, que "desenvolve operações de manipulação de informação em larga escala, financiadas, dirigidas e supervisionadas pela Administração Presidencial russa".

A empresa é acusada de promover propaganda pró-russa e campanhas de desinformação dirigidas a países e instituições europeias, bem como de tentar enfraquecer o apoio público à Ucrânia.

Entre as operações identificadas estão campanhas dirigidas contra a UE no contexto das eleições para o Parlamento Europeu de 2024 e ações específicas contra Estados-membros como a Alemanha e a França.

A lista de sancionados inclui 24 pessoas que trabalham para a SDA e que participaram no desenvolvimento e execução de campanhas de contrainformação dirigidas à Europa e à Ucrânia.

Foram também incluídos vários propagandistas, entre os quais os apresentadores de televisão russos Vitaly Eliseev e Petr Marchenko, o `blogger` e comentador militar Yurii Podoliaka e Chay Bowes, da estação televisiva RT International.

Segundo o Conselho da UE, estas pessoas "participaram em operações de manipulação de informação e na divulgação de narrativas destinadas a legitimar e sustentar a guerra de agressão russa contra a Ucrânia".

No domínio da cibersegurança, a UE sancionou o grupo de piratas informáticos NoName057(16), de orientação pró-russa, que surgiu em março de 2022, após a invasão da Ucrânia em fevereiro desse ano.

O grupo reivindicou a responsabilidade por ciberataques contra organismos governamentais, infraestruturas críticas e empresas privadas da Ucrânia, dos Estados Unidos e de Estados-membros da UE.

Na UE, os ataques, através de técnicas de negação de serviço, visaram páginas e portais de vários setores, incluindo energia, finanças, transportes e abastecimento de água, bem como partidos políticos e candidatos durante processos eleitorais.

As pessoas e entidades agora sancionadas ficam sujeitas ao congelamento de bens e à proibição de viajar para a UE, estando igualmente os cidadãos e empresas europeus impedidos de lhes disponibilizar fundos, direta ou indiretamente.

Com as novas inclusões, o regime de sanções da UE relativo às atividades de desestabilização russas passa a abranger 111 pessoas e 21 entidades.

Já o regime horizontal de sanções contra ciberataques passa a abranger 27 pessoas e 12 entidades.

O regime de sanções contra as atividades de desestabilização da Rússia foi criado em outubro de 2024 e visa os responsáveis por ações que ameacem a democracia, o Estado de Direito, a estabilidade ou a segurança da UE e dos seus Estados-membros.

A decisão hoje anunciada surge num contexto de intensificação das atividades híbridas russas destinadas a desestabilizar a UE.