UE vai recomendar aos Estados-membros a proibição das terapias de conversão

Várias personalidades, como a cantora belga Angèle e o antigo primeiro-ministro francês Gabriel Attal, divulgaram uma petição em maio de 2025 instando a UE a proibir essas práticas.

“Este número quase duplica para mulheres e homens trans”, acrescenta.

Estudo aprofundado sobre terapias de conversão está em curso

c/ agências

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que irá incentivar os Estados-membros a proibir as terapias de conversão de pessoas LGBTIQ+. Bruxelas defendeu que esta comunidade deve viver com orgulho e sem medo e alertou que as práticas de conversão recorrem muitas vezes a violência física e sexual.“As práticas de conversão baseiam-se na falsa ideia de que as pessoas LGBTIQ+ estão doentes.”, lê-se num comunicado.A posição surge depois de a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) ter solicitado à Comissão que tomasse medidas e propusesse uma proibição legal das práticas de conversão.“A Comissão analisou as possibilidades jurídicas e tenciona”, avançou.“Todos os membros da comunidade LGBTIQ+ devem poder ser quem são, viver a sua vida com orgulho, sem violência, discriminação e medo. A Comissão adotará a sua recomendação em 2027, comprometendo-se a apoiar os países nos seus esforços para proibir estas práticas nocivas”, detalhou.Segundo a Agência dos Direitos Fundamentais da UE,, relembra a UE.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reiterou esta quarta-feira que Bruxelas se compromete a adotar a recomendação aos Estados-membros, “instando-os a proibir as práticas de conversão em toda a UE”.A recomendação vai basear-se num diálogo estruturado com os Estados-membros através do grupo de peritos sobre a igualdade das pessoas LGBTIQ+ e as boas práticas dos Estados-membros que já tenham proibições em vigor.“Os trabalhos basear-se-ão igualmente no”, refere o comunicado.Em Portugal, a questão das terapias de conversão tem sido alvo de debate depois de, em março deste ano, um grupo de 17 mil cidadãos ter entregado na Assembleia da República uma petição que pedia a legalização dessas práticas, proibidas no país em 2024.Em resposta a essa petição, outros, recordando que a ONU defende a sua proibição.