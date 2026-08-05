Mundo
Guerra na Ucrânia
UE vai utilizar 1,4 mil milhões de euros de juros sobre ativos russos para ajudar a Ucrânia
A União Europeia vai utilizar 1,4 mil milhões de euros (1,6 mil milhões de dólares) provenientes de juros gerados por ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia, informou a Comissão Europeia esta quarta-feira.
O dinheiro, transferido para o bloco europeu a 3 de agosto, veio dos juros dos saldos em caixa, parte dos ativos do banco central russo congelados pela União Europeia após a invasão de Moscovo, acrescentou a Comissão.
"A Rússia deve pagar pela destruição que causou. E estamos a utilizar os recursos dos ativos russos imobilizados para garantir que isso acontece", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.
Segundo Ursula von der Leyen, “estamos a disponibilizar mais 1,4 mil milhões de euros para a Ucrânia. Isto apoiará a resistência contínua da Ucrânia contra a guerra ilegal da Rússia".
"A Rússia deve pagar pela destruição que causou. E estamos a utilizar os recursos dos ativos russos imobilizados para garantir que isso acontece", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.
Once again we wake up to the news of horrible atrocities by Russia through its aerial attacks on Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 5, 2026
Russia must pay for the destruction it has caused.
And we are using the proceeds from the immobilised Russian assets to make sure it does.
We are making a further €1.4… pic.twitter.com/8sFqJXjPx2
Segundo Ursula von der Leyen, “estamos a disponibilizar mais 1,4 mil milhões de euros para a Ucrânia. Isto apoiará a resistência contínua da Ucrânia contra a guerra ilegal da Rússia".