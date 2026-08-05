UE vai utilizar 1,4 mil milhões de euros de juros sobre ativos russos para ajudar a Ucrânia

Once again we wake up to the news of horrible atrocities by Russia through its aerial attacks on Ukraine.



Russia must pay for the destruction it has caused.



And we are using the proceeds from the immobilised Russian assets to make sure it does.



We are making a further €1.4… pic.twitter.com/8sFqJXjPx2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 5, 2026

O dinheiro, transferido para o bloco europeu a 3 de agosto, veio dos juros dos saldos em caixa, parte dos ativos do banco central russo congelados pela União Europeia após a invasão de Moscovo, acrescentou a Comissão."A. E estamos a utilizar os recursos dos ativos russos imobilizados para garantir que isso acontece", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.Segundo Ursula von der Leyen, “. Isto apoiará a resistência contínua da Ucrânia contra a guerra ilegal da Rússia".