UE volta a analisar conflito na Ucrânia

Este encontro acontece um dia depois do ataque de mísseis russos realizado no centro de Sumy, no nordeste da Ucrânia, que matou, 34 pessoas, incluindo duas crianças, e causou uma centena feridos, segundo um balanço publicado pelos serviços de emergência ucranianos.



O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, participa na reunião, que é presidida pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.



O conflito com mais de três anos entre a Ucrânia e a Rússia vai ser o principal tópico da discussão entre os governantes, que irão escutar o homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, por videoconferência, sobre os últimos desenvolvimentos no terreno e as perspetivas de negociação com Moscovo, impulsionadas pela administração norte-americana agora liderada pelo republicano Donald Trump.



A situação geopolítica no Médio Oriente e o conflito em Gaza, a transição democrática na Síria e as relações UE-África são outros dos assuntos em debate.



À margem da reunião ministerial, está marcado o primeiro diálogo a alto nível entre a UE e as autoridades palestinianas, com Kaja Kallas e o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, Mohammad Mustafa, a abordarem questões políticas e as relações bilaterais.