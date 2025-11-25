Uganda. Oposição acusa forças de segurança de detenções arbitrárias em tempo de campanha presidencial

Em 2005, o líder ugandês já tinha permitido a alteração da Constituição, suprimindo a limitação de dois mandatos presidenciais, o que viabilizou os seus terceiro, quarto e quinto mandatos.

"O regime está em pânico"

Polícia admitiu sete detenções





A presidência do Uganda volta a ser disputada no próximo dia 15 de janeiro. Depois de sair derrotado nas eleições de 2021, a antiga estrela pop, conhecida pelo nome artístico de Bobi Wine, volta agora a enfrentar o atual presidente Yowweri Museveni na corrida.No poder desde 1986, Museveni foi novamente autorizado pela Comissão Eleitoral a candidatar-se a um novo mandato.Em declarações à Reuters esta terça-feira,A mesma fonte relata ainda que mais de uma centena das detenções se deram na capital de Kampala, na última segunda-feira, a mesma cidade que marcou o início da semana de campanha de Bobi Wine.“Mais de 300 pessoas foram detidas desde o início da campanha.”, disse à agência de notícias.Ssenyonyi denuncia que a maioria das pessoas detidas são cidadãos comuns, apoiantes da Plataforma de Unidade Nacional (NUP), apesar de alguns responsáveis pela candidatura estarem também sob custódia.Questionado pela Reuters, o porta-voz da polícia, Rusoke Kituuma, não se quis pronunciar sobre as denúncias da oposição., na mesma manifestação.Segundo a Reuters,“As forças de segurança responderam [aos ataques dos cidadãos] com medidas de ordem pública para assegurar o controlo da multidão tumultuosa”, acrescentam ainda no comunicado citado pela Reuters.Derrotado em 2021, com 34,83 por cento dos votos, o candidato à presidência, Bobi Wine, insiste que Museveni cometeu fraude eleitoral e recorreu a intimidação de eleitores e táticas de suborno e manipulação para sair vitorioso na mais conturbada eleição de sempre em Uganda. Os responsáveis do partido no poder rejeitam as acusações.