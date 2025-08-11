Uganda. Tribunal nega fiança a líder da oposição

Estão os governos da África Oriental a unir-se para silenciar a dissidência? Tem sido uma das questões mais colocadas não só na região africana mas também internacionalmente.

O Tribunal de Kampala, no Uganda, recusou conceder fiança ao político veterano da oposição, Kizza Besigye.

Tanto críticos do governo como grupos de direitos humanos alertam para a repressão antes das eleições nacionais do Uganda no início do ano que vem e nas nas quais o Presidente Yoweri Museveni, com 80 anos, irá em busca da reeleição. Museveni está no poder há 40 anos.