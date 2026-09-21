Última Assembleia Geral de Guterres na ONU junta líderes mundiais em Nova Iorque

A Assembleia Geral da ONU funciona, assim, como local privilegiado para encontros paralelos ao evento principal.

Donald Trump será o terceiro a discursar na manhã do primeiro dia de debate (22 de setembro), a partir das 14h00 (em Lisboa). Falará depois do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente brasileiro, Lula da Silva, que será o primeiro líder de um país a tomar a palavra como é tradição.

A participação do presidente norte-americano acontece depois da dura intervenção na Assembleia Geral no último ano, quando denunciou a ineficácia da ONU na resolução de conflitos internacionais e no controlo da migração irregular.