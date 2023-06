Últimas posições de Berlusconi "lançaram algum pânico" no meio político italiano

A jornalista da RTP, Fátima Marques Faria, tem acompanhado a política italiana nos últimos anos, e reconheceu que o ex-Primeiro Ministro ultimamente tomava posições cada vez mais disruptivas, como no caso da Guerra da Ucrânia e do seu apoio a Putin, o que causava algum melindre no meio político italiano.