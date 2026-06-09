"Últimos esforços". Trump acredita em "vitória" e num acordo de paz com o Irão em breve

O presidente norte-americano tem ameaçado várias vezes retomar os bombardeamentos em grande escala contra o Irão, embora tenha recuado na maioria das vezes, considerando que novos ataques vão manter o Estreito de Ormuz sob o controlo efetivo do Irão e levarão a uma escalada extremamente perigosa de ataques contra os estados do Golfo aliados dos EUA.





Num tom ainda mais informal, Trump disse aos jornalistas que Israel e Irão estavam em conflito há milhares de anos e que, após a sua intervenção, ficariam em paz por pelo menos uma semana.



Trump confirma queda de helicóptero em Ormuz





Nas últimas horas, um helicóptero do exército norte-americano caiu perto do Estreito de Ormuz. Os dois tripulantes foram resgatados com segurança.



A causa da queda do helicóptero está em investigação. A informação inicialmente divulgada pelo jornal New York Times, mas acabou confirmada pelo presidente Trump.





Questionado pelos jornalistas, o presidente dos EUA respondeu que "os pilotos estão bem" e que ninguém ficou ferido.



“Vamos divulgar um relatório amanhã, mas os pilotos estão bem”, garantiu.

A causa do acidente continuava por esclarecer esta madrugada no Médio Oriente, que ainda recupera da troca de bombardeamentos entre o Irão e Israel nos dois dias anteriores, no maior golpe até agora ao frágil cessar-fogo na guerra com o Irão.



Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas norte-americanas na imposição do bloqueio aos carregamentos de petróleo bruto e aos petroleiros iranianos, numa tentativa de pressionar Teerão a chegar a um acordo.



Os helicópteros têm também sido utilizados pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante a guerra com o Irão.





C/agências

A diplomacia norte-americana está nos "últimos esforços" para chegar a um acordo com o Irão, com vista a pôr fim ao conflito no Golfo. Isto segundo Donald Trump., afirmou Trump na madrugada desta terça-feira, depois de assistir ao terceiro jogo final da NBA em Nova Iorque, estimando um prazo de "dois a três dias" para que o acordo seja concluído.Face à escalada de preços do petróleo, o presidente dos EUA tenta mostrar que os principais objetivos militares foram alcançados e que o acordo de paz está em fase final., reafirmou, sem fornecer quaisquer detalhes sobre o motivo do novo otimismo.Mantendo o mesmo otimismo, Donald Trump ainda sugeriu que o Estreito de Ormuz poderia ser aberto em "dois ou três dias" se um acordo com Teerão for alcançado., disse, insistindo que o Irão não terá permissão para possuir armas nucleares nos termos do acordo., acrescentou. "Se fizermos o bombardeamento, sabem, muitas pessoas vão morrer. Quem quer fazer isso? Eu não".Os mediadores, liderados pelo Paquistão, estão a tentar há semanas chegar a um acordo. No entanto, tanto o Irão como os Estados Unidos têm assumido posições intransigentes. Washington quer que o Irão renuncie ao seu 'stock' de urânio enriquecido, que se acredita ainda estar enterrado no país após os ataques aéreos norte-americanos na guerra de 12 dias em 2025. E Teerão recusa-se a fazê-lo e exige o alívio das sanções, além de querer a libertação dos ativos congelados, antes mesmo de um acordo final entrar em vigor, o que Trump rejeita.