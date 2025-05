A dois dias do início do Conclave, o Vaticano prepara-se para receber os cardeais eleitores, que vão ficar sem contacto com o exterior enquanto decorrer o processo de escolha do próximo Papa.

A partir de Roma, a enviada especial da Antena1 explica como estão organizados os preparativos para o Conclave e todas as formalidades relacionadas com o processo de seleção do novo Papa.



O Conclave tem início esta quarta-feira e só termina quando houver fumo branco.