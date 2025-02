Um ano após a morte. Centenas de pessoas prestam homenagem a Navalny em Moscovo

Um ano após a morte na prisão do principal opositor do Kremlin, Alexeï Navalny,Vários diplomatas ocidentais, incluindo representantes das embaixadas americana, francesa, espanhola, norueguesa e da União Europeia, também visitaram o túmulo do líder da oposição.Estas homenagens têm lugar numa altura em que a oposição russa, decapitada pela perda da sua figura de proa e dividida por lutas internas, se encontra numa posição de fraqueza sem precedentes.

Navalny, o principal inimigo político de Vladimir Putin, morreu em circunstâncias obscuras numa prisão do Ártico e foi declarado “extremista” pelos tribunais russos.

Год без Алексея https://t.co/Liax9LBaLV — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 16, 2025

Carismático ativista anticorrupção e inimigo político número um de Vladimir Putin, Navalny foi declarado “extremista” pelos tribunais russos.Qualquer menção pública à figura da oposição ou à sua organização, o Fundo Anticorrupção (FBK), sem especificar que foram declarados “extremistas”, expõe os infratores a penas severas.Segundo o antigo braço direito do líder da oposição, Leonid Volkov, “os apoiantes de Alexeï vão organizar eventos comemorativos em todo o mundo”.Nalguns locais, haverá comícios ou marchas, noutros será exibido um documentário dedicado ao principal rosto da oposição a Vladimir Putin. Noutros, haverá simples cerimónias”, afirmou Volkov no Telegram., escreveu Volkov, indicando as horas de abertura do cemitério de Borissovskoye, em Moscovo, onde Navalny está enterrado.A viúva, Yulia Navalnaya, que assumiu as rédeas do seu movimento, apelou aos seus apoiantes para que continuem a lutar por uma Rússia “livre e pacífica”, um ano após a morte na prisão do principal crítico do Presidente Vladimir Putin.”, afirmou Navalnaya num vídeo divulgado este domingo.

“Big Brother e o seu olho sempre atento”

Os canais pró-Kremlin avisaram os apoiantes do falecido opositor para não visitarem o cemitério.“Damos um breve conselho àqueles que estão a planear ir lá, mas ainda não têm a certeza: não vão!”, lê-se numa mensagem partilhada pelo jornalista Dmitri Smirnov, amigo do Kremlin, em várias redes sociais.A mensagem diz “”, com uma fotografia de um sinal que indica a presença de uma câmara de vigilância nos portões do cemitério.

Apoiantes detidos

As autoridades russas têm desmantelado metodicamente o movimento de Alexeï Navalny, enviando para a prisão vários dos seus apoiantes.Em janeiro,por terem transmitido as suas mensagens enquanto ele estava detido

Oposição enfraquecida

A morte de Alexeï Navalny, aos 47 anos, ainda não foi totalmente explicada. As autoridades russas afirmam que a morte aconteceu quando estava a passear no pátio da prisão.Em dezembro de 2023, foi transferido para uma colónia penal isolada para lá do Círculo Polar Ártico para cumprir uma pena de 19 anos de prisão por “extremismo”.Em novembro, Yulia Navalnaya e duas outras figuras proeminentes da oposição organizaram uma marcha em Berlim contra o Presidente russo e a ofensiva na Ucrânia, reunindo cerca de dois mil exilados russos.Para além das palavras de ordem, a. Uma série de escândalos internos também enfraqueceu a oposição e levou à frustração de alguns dos seus ativistas.Na Rússia, a repressão levou centenas de pessoas para a prisão e milhares de outras foram punidas ou ameaçadas devido à sua oposição ao governo ou ao conflito na Ucrânia.

Scholz presta homenagem a Navalny

O chanceler alemão Olaf Scholz prestou homenagem ao principal opositor do Kremlin, Alexeï Navalny, que morreu na prisão há um ano “porque lutou pela democracia e pela liberdade na Rússia”.



Alexei Navalny died one year ago today – because he fought for democracy and freedom in Russia. Putin brutally combats freedom and its defenders. Navalny's work was all the more brave. His courage made a difference and reaches far beyond his death. pic.twitter.com/QCSP8ZZEv4 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2025





“Putin combate brutalmente a liberdade e os seus defensores. O trabalho de Navalny foi ainda mais corajoso. A sua coragem fez a diferença e vai muito para além da sua morte”, escreveu o Chanceler na rede X.

Putin tem a “responsabilidade final” pela morte de Navalny

O Presidente russo,, o principal opositor do Kremlin, que morreu na prisão há um ano,, este domingo.

“Navalny deu a sua vida por uma Rússia livre e democrática”, acrescentou, apelando a Moscovo para que "liberte imediata e incondicionalmente os advogados de Alexeï Navalny e todos os presos políticos".







c/ agências