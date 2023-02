Um ano de guerra. Portugal condena "ato intolerável" e reitera apoio à Ucrânia

Numa mensagem oficial, divulgada no site da Presidência da República , o chefe de Estado sublinho que Portugal “condenou desde a primeira hora esse ato intolerável, apoiando inequivocamente a legítima defesa da Ucrânia, que lhe assiste à luz do Direito Internacional e correspondendo à entreajuda europeia e transatlântica que prontamente solicitou”.

. Nesta iniciativa simbólica, na Assembleia da República, só não estiveram presente os deputados do PCP e a deputada única do PAN, Inês de Sousa Real.Para assinalar um ano de guerra,





“A posição de Portugal não se alterou um milímetro ao longo deste ano e assim continuará até a Ucrânia garantir as condições de segurança que entenda estarem cumpridas para se iniciar um roteiro político com vista a uma paz duradoura”.







Passou um ano de uma data que jamais esqueceremos. Um ano depois, estamos juntos e temos de continuar juntos no apoio à #Ucrânia. pic.twitter.com/bJ6gdt7MZm — António Costa (@antoniocostapm) February 24, 2023

Admitindo que as autoridades e o povo português “têm sido incansáveis a demonstração do espírito humanitário”, o presidente da República declarou que, conclui na mensagem.Numa mensagem de vídeo, o primeiro-ministro também reiterou o apoio do Governo português à Ucrânia, frisando que 24 de fevereiro é “uma data que jamais esqueceremos”., começou por dizer António Costa, no comunicado divulgado nas redes sociais.Ao recordar o início do conflito, o chefe do Executivo português sublinhou que também se assinala um ano desde que o povo ucraniano demonstrou ter “uma coragem extraordinária” e ser um “exemplo de determinação e de patriotismo”.“É um ano em que todos temos de estar juntos e continuar juntos no apoio à Ucrânia”, terminou.