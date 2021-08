Um ano depois, Beirute ainda tenta recompor-se da violenta explosão

Um ano depois da tragédia, o Líbano está ainda a tentar recompor-se da violenta explosão que destruiu a zona portuária de Beirute. A jornalista Inês Martins falou com associações humanitárias, que continuam a prestar apoio no terreno e que descrevem uma situação dramática, em Beirute.

Hoje, para assinalar a data, decorre uma conferência internacional de doadores, organizada pelas Nações Unidas e pela França, para angariar 300 milhões de euros em ajuda de emergência para o Líbano.



Ninguém ficou indiferente, às imagens impressionantes que mostravam a cidade a quebrar, perante as ondas de choque da explosão, que teve origem no armazenamento indevido de nitrato de amónio.



Faz precisamente hoje um ano, que uma explosão destruiu por completo a zona portuária de Beirute, no Líbano. O acidente, que foi notícia em todo o mundo, fez mais de duzentos mortos e milhares de feridos.