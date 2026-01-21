Um ano do segundo mandato de Trump. Presidente dos Estados Unidos remete Gronelândia para Davos

Cândida Pinto - Antena 1





Um tema que promete tratar em Davos, Suíça, onde Donald Trump discursa esta quarta-feira no Fórum de Davos. Uma intervenção aguardada com particular expectativa.





A assinalar esta data o presidente norte-americano deu uma conferência de imprensa na Casa Branca, onde falou das questões internas, mas também de assuntos de interesse nacional.Voltou a falar da Gronelândia, insistindo que os Estados Unidos precisam deste território para fins de segurança, mas prometeu encontrar uma solução que deixaria a NATO e Washington muito satisfeitos.A edição deste ano do Fórum Económico Mundial, que junta anualmente em Davos as elites económica e política mundiais, decorre num contexto de grande instabilidade a nível global e tem como figura de cartaz o presidente norte-americano, Donald Trump, um dos principais protagonistas deste ambiente de tensões.Sobre o novo Conselho de Paz, liderado por Trump, o Azerbaijão anunciou hoje que aceitou o convite dos Estados Unidos para participar.O Brasil também foi convidado, mas Lula da Silva ainda não tomou uma decisão.