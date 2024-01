Um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes no Brasil

Lula da Silva realizará esta segunda-feira uma cerimónia, que contará com a presença de ministros, governadores e parlamentares, e cerca de 500 convidados, para marcar um ano dos ataques promovidos por `bolsonaristas` ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira terem convocado e realizado um ato em 8 de janeiro de 2023, na Esplanada dos Ministérios, para tentar derrubar o governo de Lula da Silva, que havia tomado posse oito dias antes.

Chamado de "Democracia Inabalável", o evento que marca um ano do ataque "bolsonarista" foi convocado pelo presidente brasileiro e será realizado em conjunto com o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula da Silva mobilizou-se pessoalmente para convidar as autoridades do país, numa tentativa de mostrar a união das instituições do Brasil, cuja população permanece muito polarizada entre apoiantes da esquerda e da direita `bolsonarista`.

Movimentos sociais e partidos de esquerda também convocaram atos de rua em defesa da democracia para hoje, com concentrações em 15 capitais do país, incluindo as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A oposição, por sua vez, absteve-se de marcar atos públicos, mas divulgou um manifesto contra a celebração convocada pelo governo de Lula da Silva, em que criticou o que chamou de "o abuso de poderes" do STF no julgamento dos investigados pelos ataques e clamou pela "volta à normalidade democrática".

O manifesto foi assinado por 30 senadores que disseram, no documento, condenar "vigorosamente os atos de violência e a depredação dos prédios públicos ocorridos no dia 08.01.2023, em Brasília", mas culpam o governo de Lula da Silva por alegadas falhas de segurança, não comprovadas, "para conter esses atos".

A oposição também afirmou que o STF tem praticado "atos excecionais" com a justificação de proteger a democracia, e criticou as prisões e julgamentos de centenas de `bolsonaristas` que estavam em Brasília ou que são suspeitos de participarem na organização do ataque, que ainda está a ser investigado pelas autoridades locais.

Já grupos da sociedade civil de apoiantes de Bolsonaro têm convocado manifestações nas redes sociais e aplicações de mensagens também para 08 de janeiro, que estão a ser monitorizadas pelas forças de segurança do país e, até ao momento, a avaliação de membros do Governo é de que as convocatórias não têm conseguido mobilizar muitas pessoas.