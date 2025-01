Um deslocado libanês morto e 17 feridos por fogo israelita

Em comunicado, o ministério refere que "os ataques do inimigo israelita contra cidadãos que tentavam entrar nas suas aldeias" provocaram a morte de uma pessoa em Houla, enquanto nove outras ficaram feridas nessa localidade e outras oito na cidade fronteiriça de KafrKila.

Grupos de pessoas deslocadas reuniram-se ao início do dia de hoje à entrada das suas aldeias no sul do Líbano para tentar regressar ou avaliar os danos nas suas casas, uma vez que o prazo de 60 dias previsto no acordo de cessar-fogo para Israel concluir a sua retirada do território libanês expirou ao amanhecer.