Um dos criminosos mais procurados da Venezuela morre em confronto com polícia

A morte de "El Koki", segundo fontes policiais, teve lugar em La Arenera de Tejerías, no Estado venezuelano de Arágua, 70 quilómetros a sudoeste de Caracas.

O confronto teve lugar durante uma operação de busca na qual participaram funcionários Polícia Nacional Bolivariana (PNB), do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (Cicpc), do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin, serviço de informações) e da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar).

No último domingo, cinco pessoas ficaram feridas em confrontos entre as forças de segurança e grupos criminosos na autoestrada que liga a capital da Venezuela, Caracas, ao sul e ao oeste do país, disseram as autoridades.

O ministro do Interior, Remígio Ceballos Ichaso, indicou estar em curso a operação "Guaicaipuro II" para controlar espaços tomados por grupos responsáveis por "delitos de tráfico de drogas, extorsão, sequestro, `sicariato` [homicídios por encomenda], roubo e homicídios", de acordo com uma mensagem publicada na rede social Twitter.

Nascido em 1978, Carlos Luís Revete, liderava, segundo a imprensa local, um poderoso grupo criminoso e manteve sob controlo a Cota 905, uma conhecida zona de Caracas, onde operava um centro de distribuição de drogas.

A imprensa local dá conta que "El Koki" organizava festas para a população da Cota 905, que controlava e ameaçava, ao mesmo tempo que ajudava com medicamentos, distribuía alimentos e entregava brinquedos às crianças.

Em julho de 2021, as autoridades venezuelanas anunciaram ter controlado cinco localidades na zona oeste de Caracas, após dias de violentos confrontos entre grupos criminosos e forças de segurança de que resultaram pelo menos 22 mortos e 28 feridos.

Desde finais de abril de 2021 que as autoridades venezuelanas tentavam desarticular os grupos criminosos "El Vampi", "Garbis", "El Koki" e "Loco Leo", que durante várias semanas tomaram o controlo de vários bairros, entre eles La Vega e o setor conhecido como Cota 905.

As autoridades venezuelanas tinham oferecido 500 mil dólares (437,9 mil euros) de recompensa por informações que levassem à detenção dos cabecilhas do grupo criminoso "El Koki".