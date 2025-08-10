Um dos líderes do grupo criminoso PCC morto pela polícia em São Paulo, Brasil

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou nas redes sociais que se trata de Luken Cesar Burghi Augusto, de 43 anos, que estava escondido numa casa no litoral paulista e havia sido condenado a uma pena de 46 anos e 11 meses de prisão por participação no roubo a uma empresa de transporte de valores em 2017, na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo.

O roubo resultou na morte de um polícia e no roubo de aproximadamente oito milhões de reais (cerca de 1,3 milhões de euros).

Segundo a comunicação social brasileira, este homem era um líder do PCC, o grupo criminoso mais poderoso do Brasil, cujos tentáculos hoje se estendem por todo o país e grande parte da América do Sul, especialmente Paraguai e Bolívia, bem como a países europeus, como Portugal.

Guilherme Derrite relatou que o criminoso "optou pelo confronto, atirou contra os policias e que não houve outra opção a não ser neutralizá-lo".

De acordo com o comunicado divulgado pelo mesmo ministério, Augusto disparou uma arma de fogo contra os polícias envolvidos na operação, que responderam ao ataque e acabaram por matar no homem "no local".

Na operação foi apreendida uma arma de calibre 9 mm, diversas munições e documentos que a polícia suspeita serem falsificados.