Um dos piores naufrágios do ano. Pelo menos 75 migrantes morrem no Mediterrâneo

O naufrágio, um dos mais graves deste ano na chamada rota migratória do Mediterrâneo Central, ocorreu na quarta-feira junto à costa da cidade de Zawara, de acordo com o relato de 15 sobreviventes que foram resgatados por um barco de pesca.

🚨 Over 75 migrants drowned on Wednesday after departing from Libya according to 15 survivors rescued by fishermen and brought to Zwara.



This latest tragedy brings the number of lives lost in the Central #Mediterranean this year to over 1,300.