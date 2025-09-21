Um Estado palestiniano ameaça existência de Israel, afirma Netanyahu

"Teremos de (...) lutar na ONU e em todos os outros fóruns contra a propaganda enganosa contra nós e contra os apelos à criação de um Estado palestiniano, que colocaria em risco a nossa existência e constituiria uma recompensa absurda ao terrorismo", afirmou.

"A comunidade internacional ouvirá a nossa posição sobre este assunto nos próximos dias", disse Netanyahu antes de uma reunião do Conselho de Ministros, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Portugal vai oficializar hoje o reconhecimento do Estado da Palestina, o que deverá acontecer também com o Reino Unido, antes de uma dezena de países o fazerem durante a Assembleia Geral da ONU, a partir de segunda-feira.Netanyahu deverá discursar perante a Assembleia Geral em Nova Iorque na sexta-feira e reunir-se na segunda-feira seguinte, 29 de setembro, com o Presidente Donald Trump em Washington, segundo a agência de notícias espanhola EFE."Esta será a quarta vez que me reunirei com ele desde o início do seu segundo mandato, mais do que com qualquer outro líder mundial. E temos muito sobre o que conversar", disse Netanyahu.