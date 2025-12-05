Um juiz permite divulgação de documentos de um julgamento de Epstein na Florida

O magistrado federal autorizou a divulgação por considerar que a lei aprovada pelo Congresso em 18 de novembro para divulgar os documentos relacionados com Epstein "modifica" a ordem que os protegia como secretos.

Esta norma, que Donald Trump ratificou, dá um prazo máximo de 30 dias ao Departamento para divulgar todos os arquivos relacionados com Epstein e a sua cúmplice Ghislaine Maxwell que não estejam classificados.

O caso do júri que agora se premiu divulgar ocorreu entre 2005 e 2007 relacionado com os alegados crimes do pedófilo, na sua mansão, em Palm Beach.

Na altura investigava-se se o milionário pedófilo tinha abusado de dezenas de menores, depois de várias adolescentes terem contado à polícia que tinham sido contratadas para lhe dar massagens sexuais.

O caso foi encerrado depois de um acordo com a procuradoria, em que Epstein se declarou culpado apenas de uma vítima.

Desconhece-se que documentos serão revelados, ou quando.

Epstein suicidou-se em uma cela de uma prisão nova-iorquina, em 2019, quando esperava julgamento por tráfico sexual.