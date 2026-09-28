"Um massacre sem sentido". Papa lamenta regresso da guerra à Europa

Leão XIV discursou após a leitura do "Apelo de Metz", uma declaração conjunta de líderes religiosos em França que apela o diálogo inter-religioso e à paz, onde é enfatizada a oposição ao "veneno do totalitarismo".

Apelos de “paz e unidade” na Europa

O continente europeu "enfrenta uma nova etapa na sua longa história de encontros, com a chegada ao continente de muitos homens e mulheres".

O papa termina a viagem de quatro dias em França com discursos e apelos políticos."Invocar o nome de Deus para legitimar a violência ou a opressão é uma profanação desse nome", declarou o pontífice durante um encontro inter-religioso, em Metz.Nas palavras do líder da Igreja Católica, o "discurso religioso" deve contribuir para "desarmar os corações e as palavras”., continuou Leão XIV, falando do Centro de Convenções Robert Schuman, "um dos pais fundadores da União Europeia".O papa aproveitou a ocasião para homenagear Robert Schuman comoNo final, os líderes religiosos presentes, assim como o Papa Leão XIV, assinam o "Apelo de Metz", que sublinha o compromisso de defender a paz como representantes da sua religião e afirma "que nenhuma paz duradoura pode ser construída sem o outro, nem contra ele".Nesta declaração, assumem "três compromissos concretos": "tentar diligentemente um diálogo exigente entre nós; continuar a educar as nossas gerações mais jovens na compreensão mútua das nossas tradições; e permanecer unidos, inclusive na adversidade, para trabalhar em prol da promoção da justiça e da paz”. Apelo redigido pela Conferência de Líderes Religiosos da França (CRCF), uma organização criada em 2010 que reúne líderes que representam as instituições do budismo, das igrejas cristãs (católica, ortodoxa e protestante), do islamismo e do judaísmo.Num segundo momento da programação desta manhã, após os discursos de Emmanuel Macron e do presidente da Conferência Episcopal da França, Jean-Marc Aveline, Leão XIV voltou a tomar a palavra, proferindo um discurso dedicado às "raízes da Europa, à paz e à unidade ".A Europa "gradualmente tomou consciência de si mesmo nos períodos históricos da civilização helenística, do Império Romano e, posteriormente, da expansão do cristianismo", disse, antes de lembrar que "novas culturas, como, entre outras, as culturas germânica e eslava, acabaram por abranger regiões cada vez mais vastas"., baseando-se na influência "da cultura árabe na Península Ibérica ou na projeção do Velho Continente no Novo Mundo ".E sem se referir diretamente aos migrantes, Leão XIV apelou ao respeito pela "dignidade humana, pelas obrigações legais, pelo auxílio e assistência, pela cooperação genuína contra os traficantes, pela proteção efetiva das vítimas e por processos sérios de acolhimento e integração"."Mas tudo isso ainda não seria suficiente”, declarou,Considerando o contexto atual, Leão XIV sublinhou que "a guerra ressurgiu, inclusive na Europa", onde "um massacre desnecessário ceifa inúmeras vítimas civis todos os dias". E sem mencionar a Ucrânia, advertir a Europa para se envolver “em diálogos pacientes, demonstrar coragem nas negociações" e para "estar preparada para sacrificar certas posições em prol do bem maior da paz"., continuou Leão XIV.O líder da Igreja Católica acredita, contudo, que a Europa "pode pôr fim a esta espiral", tendo como exemplo a própria história:O Papa concluiu o discurso sobre a Europa, a que chamou "Nas raízes da Europa para a paz e a unidade", no Centro de Congressos Robert Schuman, em Metz, dirigindo-se aos jovens, "chamados a construir a Europa de hoje e de amanhã":