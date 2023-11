Um mês após ataque do Hamas, Israel prossegue bombardeamentos na Faixa de Gaza

No presente momento, as forças militares de Israel cercam Gaza e continuam a bombardear este território, colocando permanentemente em risco a vida de mais de dois milhões de civis palestinianos, apesar dos apelos da comunidade internacional para um cessar-fogo imediato.



Ao mesmo tempo, vive-se um cenário de incerteza em relação ao futuro dos mais de 200 reféns que permanecem na posse do movimento islâmico Hamas.



Enquanto esses reféns não forem libertados, diz o primeiro-ministro israelita que está fora de questão qualquer pausa na ofensiva.



É um cenário de instabilidade para todo o Médio Oriente que o enviado especial da Antena 1 a Jerusalém, José Manuel Rosendo, diz ter os ingredientes mais do que suficientes para que a guerra se prolongue indefinidamente.

O comentador de assuntos internacionais Filipe Vasconcelos Romão diz que a resposta de Israel ao ataque do Hamas está a assumir uma dimensão desproporcional.Apesar das críticas das Nações Unidas aos ataques israelitas contra civis em Gaza, o presidente da Comunidade Israelita em Portugal garante que o Governo de Israel cumpre as leis internacionais.David Joffe Botelho lembra que não basta eliminar a ameaça. É preciso garantir que não se repetem ataques como os que aconteceram há um mês.

O presidente da Comunidade Israelita lembra que, passado um mês do ataque do Hamas, o país continua em estado de choque com a incerteza do que possa acontecer aos reféns.Em entrevista à Antena 1, David Joffe Botelho afirma que a ajuda tem chegado a Gaza e diz não compreender os pedidos de cessar-fogo que têm surgido da comunidade internacional.