A enviada da RTP a Israel, Cândida Pinto, revela que esta manhã foi cumprido um minuto de silêncio em memória das vítimas. O conflito começou há um mês com um ataque do Hamas, que provocou 1.400 mortos e 240 reféns.

O Governo israelita já assumiu que não soube defender os seus cidadãos no ataque surpresa do Hamas a 7 de outubro de 2023.



Em Gaza, cerca de 70 por cento da população teve de se deslocar para outras áreas do enclave e está atualmente a viver em condições desumanas, recorda a Cândida Pinto.