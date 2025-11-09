Um milhão de pessoas retiradas nas Filipinas devido a supertufão

De acordo com as autoridades, esperam-se chuva torrenciais e ventos que podem atingir os 230 km por hora. Foram emitidos alertas de tempestade de nível 5, o mais alto da escala.





O Fung-Wong tem um diâmetro que abrange quase todas as Filipinas e está a deslocar-se com ventos sustentados de pelo menos 185 km por hora.





Um total de 916.863 pessoas tinham sido retiradas até ao início da tarde, segundo indicação do Gabinete de Defesa Civil. As escolas e os edifícios públicos vão continuar encerrados na segunda-feira em grande parte do país, incluindo a capital, Manila.





Pelo menos três centenas de voos já foram cancelados.



Os meteorologistas antevêm períodos de chuvas torrenciais, fortes ondas de tempestade e ventos destrutivos: "Além dos ventos fortes, podemos esperar chuvas intensas [...] precipitações de 200 milímetros ou mais, capazes de causar inundações generalizadas, não apenas nas zonas de baixa altitude", alertou o meteorologista filipino Benison Estareja.



Partes das ilhas Visayas, no leste das Filipinas, sofreram cortes de energia esta manhã.

Cerca de um milhão de pessoas foram retiradas devido ao Fung-Wong. A previsão é que atinja a costa leste do país ao final da noite de hoje.