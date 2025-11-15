Um morto após chuvas torrenciais na ilha de Santiago, Cabo Verde
A Câmara Municipal do Tarrafal, na ilha de Santiago, Cabo Verde, anunciou hoje que o homem que estava desaparecido desde quinta-feira, após as chuvas torrenciais neste município, foi encontrado sem vida, numa praia.
"O corpo foi localizado na praia de Biscainho", suspeitando-se que a vítima, conhecida por "Bercídio", de 62 anos, "foi arrastada pela forte corrente das chuvas quando seguia numa viatura acompanhado por mais duas pessoas", que conseguiram escapar, explicou o município em comunicado.
A autarquia acrescentou que se trata de um cabo-verdiano emigrado nos Países Baixos, que estava no país a passar férias com a família.
Na sexta-feira, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que o Governo vai declarar estado de calamidade em quatro municípios da ilha de Santiago (Tarrafal, Santa Cruz, Santa Catarina e São Miguel), na sequência das chuvas.
O chefe do Governo explicou que a medida permitirá mobilizar fundos de emergência para apoiar a população que perdeu produção agrícola, animais, rendimentos e atividades comerciais.
As chuvas arrastaram carros, inundaram casas e causaram vários estragos.
As Estradas de Cabo Verde informaram que a circulação rodoviária continua condicionada em vários pontos da ilha.