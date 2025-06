Um morto e 14 feridos em ataque russo a Odessa

Odessa é o maior porto ucraniano do Mar Negro, fundamental para as importações e exportações, e tem sido alvo de constantes ataques de mísseis e drones por parte da Rússia desde o início da guerra.

Os militares referiram que as suas unidades de defesa aérea abateram 34 drones, enquanto outros 36 drones foram perdidos - em referência ao facto de os militares ucranianos terem usado a guerra eletrónica para os redirecionar - ou eram simuladores que não tinham ogivas.





No entanto, os militares informaram que os drones atingiram oito locais. Por outro lado, o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanins, revelou esta sexta-feira que os sistemas de defesa aérea tinham abatido dois drones ucranianos que se dirigiam para a capital da Rússia.

Novo comandante-chefe das forças terrestres ucranianas

O general Shapovalov, de 47 anos, foi adido militar na Alemanha e comandou depois o distrito militar do sul da Ucrânia.

As conversações de paz destinadas a pôr termo ao conflito estão paradas há várias semanas e o principal aliado de Kiev, Washington, está agora a concentrar a sua atenção no Médio Oriente.





", escreveu o governador local Oleh Kiper na rede social Telegram.Kiper divulgou fotos de casas em chamas e prédios altos carbonizados.Os serviços de emergência locais disseram que durante a incursão houve pelo menos dez ataques dea edifícios residenciais, causando incêndios maciços.Os caminhos-de-ferro estatais ucranianos Ukrzaliznytsia informaram que a estação ferroviária de Odesa foi danificada durante o ataque, tendo sido danificados os cabos elétricos e os carris., durante a noite, danificando várias casas particulares e de vários andares, disseram as autoridades de Kharkiv.Na quinta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nomeou o general Hennadii Shapovalov comandante-chefe das forças terrestres ucranianas, substituindo o general que se demitiu após um ataque russo mortal a um campo de treino.No seu discurso diário,e apelou a mudanças no exército ucraniano, que há mais de três anos luta para se defender das forças de Moscovo."As, não há forma de as contornar", declarou o chefe de Estado.No dia 1 de junho, o general Mykhaïlo Drapaty, chefe das forças terrestres, apresentou a sua demissão depois de doze soldados terem sido mortos num bombardeamento russo a um campo de treino na região central de Dnipropetrovsk.