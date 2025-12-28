Um morto e dois desaparecidos em chuvas torrenciais em Espanha

Outras oito províncias estavam em alerta laranja, alertando os cidadãos para os graves riscos para a sua segurança e para a segurança dos seus bens, e para que se preparassem para o agravamento das condições meteorológicas.



Em Málaga, a Guarda Civil espanhola encontrou o corpo de um homem cuja carrinha foi arrastada pela cheia de um rio este domingo, segundo uma publicação na sua conta de Facebook. Um segundo passageiro da carrinha continua desaparecido.



As equipas de emergência também procuram um jovem em Granada que foi arrastado pela corrente quando tentava atravessar um rio de mota, segundo a agência de notícias estatal EFE.



Em Barcelona, ​​na Catalunha, uma mulher foi hospitalizada no sábado depois de ter sido atingida por um poste de iluminação derrubado por ventos de 70 quilómetros por hora, informou a agência de proteção civil do governo regional à Europa Press.

As autoridades alertaram os moradores para que permanecessem nas suas casas.Em Valência, onde inundações mortais em outubro do ano passado mataram mais de 220 pessoas e causaram prejuízos de milhares de milhões de euros, ano domingo à noite, pedindo-lhes que permanecessem em casa e em locais elevados.As fortes chuvas em Valência no ano passado apanharam as autoridades de surpresa, e muitos culparam as autoridades locais e nacionais por alertarem a população para o perigo demasiado tarde, o que acabou por levar à demissão do governador da região.com agências