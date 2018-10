Um mundo abalado pelo Caso Khashoggi

Uma das reacções mais enérgicas ao aparente envolvimento saudita no desaparecimento de Jamal Khashoggi foi a dos ministros dos Negócios Estrangeiros britânico, francês e alemão: através de um comunicado conjunto emitido este domingo, pedem à Arábia Saudita que publique um relatório completo e detalhado sobre o desaparecimento do jornalista.

O presidente norte-americano, Donald Trump, inicialmente com um discurso severo contra o país do Médio Oriente, admite agora a possibilidade de os autores do crime terem trabalhado por conta própria, na sequência de uma conversa por telefone, esta segunda-feira, com o rei saudita.

Depois de ter anunciado no Twitter que tinha “acabado de falar com o rei da Arábia Saudita”, o presidente norte-americano disse aos jornalistas presentes na Casa Branca que o governo saudita “nega firmemente” qualquer participação no desaparecimento de Jamal Khashoggi, sugerindo que os culpados podem ter sido outros: “Parece-me que, talvez, estes possam ter sido assassinos incontrolados”, admitiu Donald Trump.

A economia mundial no centro da tempestade

O telefonema parece ter amenizado, em certa medida, a escalada da tensão política e económica entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, depois de o presidente norte-americano ter ameaçado o reino com várias sanções económicas, dada a sua falta de colaboração nas investigações. Palavras que não chegaram a atos, mas que ainda assim tiveram um impacto imediato nos mercados: horas depois do discurso do presidente, o índice de ações saudita desvalorizou quase 7%, representando uma das maiores quedas dos últimos anos.A queda das ações fica intrinsecamente ligada aos comunicados de desistência para a Iniciativa de Investimento Futuro, uma conferência de investimento a ser realizada na Arábia Saudita, destinada à exposição dos planos de modernização do país a várias empresas globais. A iniciativa é liderada pelo príncipe Mohammed bin Salman, o principal suspeito de ter ordenado o desaparecimento de Jamal Khashoggi.A agência noticiosa Bloomberg divulgou, esta segunda-feira, que as empresas financeiras Blackstone Group LP e BlackRock Inc foram as últimas a confirmar a sua ausência “no seguimento do misterioso desaparecimento de um prominente crítico do governo na Turquia”, disseram fontes anónimas citadas pela agência. Outros investidores que também desistiram incluem os diretores executivos da multinacional americana de serviços financeiros, JPMorgan Chase, da empresa prestadora de serviços Uber e do fabricante de automóveis Ford.Também foram vários os patrocinadores mediáticos que retiraram o seu nome da lista de convidados. Oe a CNN já confirmaram que não vão participar na conferência enquanto odiz não colaborar com o evento até que o desaparecimento do jornalista fique explicado.O número de desistências mereceu um comunicado por parte da Iniciativa de Investimento Futuro que, através de um porta-voz, disse que “enquanto é decepcionante que alguns oradores e parceiros tenham desistido, estamos desejosos de acolher milhares de outros oradores, moderadores e convidados de todo o mundo”. Apesar do otimismo, a Agence France-Presse noticiou esta terça-feira que a realização da conferência está, neste momento, em risco.Quem também reagiu às ameaças de "castigo" de Donald Trump foi o próprio governo saudita. Em comunicado oficial, através da Agência de Imprensa Saudita, o governo avisou que iria retaliar contra todas as medidas punitivas com outras ainda mais severas. “O reino afirma a sua rejeição total de quaisquer ameaças e tentativas de o minar, seja através de sanções económicas, pressões políticas ou repetição de acusações falsas”, diz o comunicado, antes de realçar a importância da economia saudita e a sua “influência na economia global”.Destacou ainda que, face à influência da Arábia Saudita no mercado petrolífero - o reino é o maior exportador mundial deste recurso - “se o preço do petróleo [ter chegado aos] 80 dólares irritou o presidente Trump, ninguém pode descartar que esse preço possa atingir os 100 ou 200 dólares, ou mesmo o dobro desse número”. “A verdade é que, caso Washington imponha sanções contra Riade, irá apunhalar a sua própria economia até à morte, mesmo que esteja a pensar que está apenas a ferir Riade”, avisou.

O presidente da estação de televisão saudita, Al Arabyia , por sua vez, destacou as consequências desastrosas de uma eventual guerra económica entre os dois países. “Se as sanções dos Estados Unidos são impostas à Arábia Saudita, vamos testemunhar um desastre económico que irá abalar o mundo inteiro”, escreveu Turki Aldakhil numa publicação.

Diz-se que o que impediu, verdadeiramente, uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética durante o período da Guerra Fria foi o receio e reconhecimento mútuo das capacidades nucleares de cada potência. De certa forma, parece que estamos a assistir a um comportamento semelhante entre EUA e Arábia Saudita, embora numa escala muito diferente. Se este impasse é o resultado de uma situação extremamente complicada, o cenário político parece ser igualmente complexo.

Uma amizade forjada por dois "príncipes"



Desde a chegada de Donald Trump à presidência norte-americana que a relação entre Estados Unidos e Arábia Saudita tem melhorado significativamente. Relacionados, principalmente, por parcerias económicas e interesses políticos no Médio Oriente, a sua ligação começou em 2017 quando Trump escolheu a Arábia Saudita como destino para a sua primeira visita presidencial.



Por um lado, se a diplomacia saudita for atingida a nível internacional, seguir-se-ão várias sanções que inevitavelmente vão enfraquecer a economia da Arábia Saudita, ajudando a Turquia a estabelecer-se como uma potência no Médio Oriente.

Resta saber qual vai ser o próximo passo estratégico da Turquia. Para Gonul Tol, diretor do Instituto do Médio Oriente para Estudos Turcos, em Washington, Erdogan tem nas mãos o desenrolar dos acontecimentos, uma espécie de vantagem política que pode traduzir-se numa “libertação controlada de informação quanto às circunstâncias do desaparecimento” – como tem vindo a acontecer – e que sustentam a participação direta da Arábia Saudita, minando a sua posição diplomática a nível internacional.

A Turquia afirma ser um poder regional, mas de acordo com as declarações de Wolfgang Piccoli, líder da agência de inteligência Teneo, “a natureza do ato” - um possível assassinato e desmembramento levado a cabo pela Arábia Saudita numa missão diplomática em plena capital turca – pode ser visto como um “facto embaraçoso” para a Turquia.

Se já era esperado que houvesse consequências económicas e políticas a retirar deste caso, O jornal Middle East Monito , para o qual Jamal Khashoggi já colaborou, noticiou, esta terça-feira, que o caso do desaparecimento do jornalista saudita também pode levantar consequências de ordem religiosa à Arábia Saudita, já que “tem gerado muita contestação entre muçulmanos pelo mundo inteiro”. O artigo refere que a raiva de alguns muçulmanos contra o governo saudita tem feito surgir uma ideia de “Vaticanização” das cidades Meca e Medina, sustentada pelo argumento de que separar administrativamente da Arábia Saudita os dois santuários mais importantes da religião muçulmana “é a única solução para a segurança de todos os muçulmanos na Arábia Saudita, daqui para a frente”.O conceito já não era novo: o jornal explica que há muito tempo que os muçulmanos protestam contra a Arábia Saudita, por diversos aspetos, mas a alegada participação do governo saudita na tortura e assassinato de um dos seus cidadãos elevou as críticas a outro nível. Muitos argumentam que já não se sentem seguros no país que todos os anos recebe milhões de visitantes nas duas cidades, para manifestarem a sua religiosidade.A “Vaticanização” explica o, “faria das cidades sagradas um território independente e soberano, dentro do território saudita, tal como a cidade do Vaticano o é dentro da cidade de Roma”. Os defensores desta medida argumentam que, se Meca e Medina pertencem a todos os muçulmanos, então nenhum país deveria controlá-las. A única solução passa, por isso, pela libertação das cidades sagradas da jurisdição saudita.

Um vasto historial de acusações

O príncipe sultão bin Turki foi raptado em Genebra, em 2003, depois de ter manifestado o seu desagrado com as políticas do reino. O jornal revela que as testemunhas no julgamento do caso, na Suíça, disseram que o príncipe foi atraído para uma reunião, perto de Genebra, onde foi drogado depois de ter resistido às tentativas de o colocarem num avião de regresso à Arábia Saudita.





Esta não é a primeira vez que a Arábia Saudita é acusada de participar no rapto de cidadãos do próprio país. Num artigo anterior, o Middle East Monitor publicou uma lista de cidadãos sauditas desaparecidos e sugere que a responsabilidade recai sobre a monarquia saudita.Naser al-Saïd, fundador da União Popular da Península Arábe, considerado um dos primeiros e mais proeminentes adversários da família real saudita, desapareceu em 1979 em Beirute. Até hoje ninguém sabe onde está Naser, mas o jornal refere que muitos suspeitam que a Arábia Saudita esteve envolvida.Depois de ter estado preso, Turki foi libertado pela família real. O príncipe fugiu para Genebra onde deu entrada com um caso civil contra o governo saudita por tê-lo raptado. A Arábia Saudita disse apenas que Turki tinha voltado ao reino para falar sobre os seus comentários públicos, negando qualquer rapto.Saud bin Saif al Nasr era conhecido por criticar regularmente o governo da Arábia Saudita. Em 2015 publicou duas cartas onde apelava a um golpe contra o rei Salman que pode ter resultado no seu desaparecimento. A cadeia britânica de radiodifusão BBC, citado pelo, entrevistou um príncipe dissidente do reino que alega que Al Nasr pode ter sido enganado a entrar num avião até Riade, sem o saber. Ainda nada se sabe sobre o seu paradeiro.