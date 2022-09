Um Pilar da Defesa. Scholz quer Alemanha com "força armada mais bem equipada da Europa"

, declarou o chanceler Scholz esta sexta-feira.Tendo a guerra na Ucrânia como pano de fundo, o líder alemão disse que a Rússia representa, neste momento,

"Estamos a deixar isso claro de forma convincente: a Alemanha está pronta para assumir a liderança da segurança do nosso continente", afirmou durante um congresso do exército.







Por essa razão, acredita que "sendo o país mais populoso, com maior poder económico e como um país no centro do continente", a Alemanha deve tornar-se "a pedra angular da defesa convencional na Europa, a força mais bem equipada da Europa".







Dafür stehe ich als Bundeskanzler: Eine gut ausgerüstete #Bundeswehr, die ihren Auftrag zum Schutz unseres Landes und des Bündnisgebietes erfüllen kann und ein Verteidigungshaushalt, der kontinuierlich auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anwächst. #Bundeswehrtagung — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 16, 2022







Recorde-se que a invasão russa da Ucrânia foi um ponto de viragem para a política alemã de defesa, levando à criação de um fundo especial de 100 mil milhões de euros para atualizar o equipamento do exército, além da reconfiguração estratégica.





Embora criticado pelo apoio militar à Ucrânia, considerado "muito tímido", o sucessor de Angela Merkel anunciou que a Alemanha vai investir anualmente mais de 2% do PIB no setor da defesa. Scholz quer também apostar no aumento do poder de defesa europeu, principalmente dentro da NATO.





"Nós, europeus, temos de assumir muito mais responsabilidade dentro da NATO", disse, acrescentando que é a favor da criação de uma "sede europeia" capaz de "realizar missões" e de uma "missão europeia de aconselhamento ou formação".



Mas, segundo o chanceler, "talvez o problema mais premente na Europa seja o número completamente inextricável de sistemas de armas e equipamentos militares, além da concorrência entre as várias empresas de armas".



"Só um aumento coordenado das capacidades europeias permitirá à Europa agir", afirmou Olaf Scholz , atribuindo particular importância ao domínio da defesa aérea, coordenado a nível europeu e contribuindo para o reforço do pilar europeu da NATO.