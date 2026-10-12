Um polícia ferido e dois detidos no dia mais tenso em 17 de acampamento na Puerta del Sol

Os problemas começaram quando, no final do desfile do Dia Nacional, um grupo de pessoas com bandeiras de Espanha, algumas delas inconstitucionais, dirigiu-se à Puerta del Sol e rodeou os acampados presentes há duas semanas, gritando "Ceuta não se vende" e "Cara ao sol".

Segundo contou à agência de notícias espanhola EFE um dos acampados, houve "agressões e provocações", o que exigiu a intervenção da Polícia Nacional, que procedeu à detenção de algumas pessoas.

Após duas horas de confrontos de cânticos, a Polícia Nacional dispersou os manifestantes, que não deixaram de insultar os acampados, bem como a imprensa: "Puta imprensa de merda, vão-se f***r, manipuladores, filhos da puta", disseram aos câmeras.

Entre outros cânticos, entoaram: "Vermelho morto, adubo para a minha horta" ou "Vermelho que vejo, vermelho que chuto".

As tensões continuaram à tarde, com ambos os lados em confronto nas ruas próximas à praça, até ao ponto de que os organizadores do acampamento pediram ajuda nas redes sociais com medo de serem atacados.

Segundo confirmaram à EFE fontes de segurança do Metro, durante algum tempo todos os acessos a este serviço e ao de Cercanias, situados na Puerta del Sol, foram encerrados a pedido da Polícia, mas já reabriram no início da noite.

Um dos maiores momentos de tensão viveu-se pouco antes das seis da tarde, na rua de El Carmen, onde, após várias corridas e lançamentos de garrafas, a Polícia deteve uma jovem.

Passadas as 19:30, a situação complicou-se e reforçaram-se os efetivos da Polícia Nacional na zona, que foram avançando as suas posições para que as pessoas que queriam entrar na Sol recuassem, em direção à praça de Callao.

Embora as forças de segurança tenham controlado o episódio, o ambiente hostil e os cânticos continuaram à distância, enquanto as forças antimotim afastavam os dois grupos, que continuavam a entoar `slogans` como "Madrid será a sepultura do fascismo", de um lado, ou "vermelho morto, adubo para o meu quintal", do outro.

Durante toda a tarde, grupos de manifestantes com bandeiras de Espanha, algumas delas inconstitucionais, aproximaram-se da Puerta del Sol, onde desde 26 de setembro se mantém um acampamento para denunciar a situação habitacional em Espanha.

Desde a rua Alcalá ou Espoz y Mina, as mais próximas do desfile desta manhã, até Arenal ou Preciados, os manifestantes rodearam a praça, sem conseguir aceder-lhe devido à forte presença policial.

Segundo fontes da Comissão de Mediação do protesto na Sol, os manifestantes confrontaram os acampados, que formaram um cordão de segurança em torno de todo o perímetro das tendas para as proteger.