Um terço dos democratas nos EUA ignoram quem lidera o partido 

Refletindo as profundas divisões internas do partido, são vários os dirigentes identificados como líder, na frente dos quais surge a ex-vice-presidente Kamala Harris.

Harris, candidata do partido nas eleições de 2024, é identificada como líder por 16,4%, muito à frente dos líderes do partido no Congresso.

Apenas 7,7% dos inquiridos apontam como líderes os principais representantes no Senado (câmara alta), Chuck Schumer, ou na Câmara dos Representantes (câmara baixa), Hakeem Jeffries.

Para 7,4% dos inquiridos, o verdadeiro líder é o ex-presidente Barack Obama, que se tem mantido nos bastidores.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, um potencial candidato presidencial em 2028, é considerado o líder do partido por 6,2% dos inquiridos, enquanto 4% acreditam que o ex-presidente Joe Biden ainda está no comando.

Mas a maior fatia, 21% dos inquiridos, é a dos que dizem ignorar quem lidera o partido, que somada a 10% que consideram que ninguém está no comando, perfaz quase um terço do total.

Com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, a sondagem foi realizada entre 18 e 21 de outubro, enquanto Newsom e Harris discutiam abertamente nos media a possibilidade de se candidatarem à Casa Branca em 2028, e na reta final da bem-sucedida campanha para presidente da câmara de Nova Iorque do esquerdista Zohran Mamdani, identificado por marginais 0,3% dos inquiridos.

Além dos líderes no Congresso, o partido tem um presidente do principal órgão executivo, o Comité Nacional Democrata (DNC), cargo atualmente exercido por Ken Martin.

Enquanto o presidente do DNC supervisiona a organização e a estratégia do partido, os líderes do Congresso são as figuras públicas e os estrategas nas suas respetivas câmaras legislativas.