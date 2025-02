Uma mensagem para os "inimigos". Coreia do Norte realiza testes de mísseis de cruzeiro

A agência estatal de notícias da Coreia do Norte indicou que o líder Kim Jong-un supervisionou os testes de mísseis na costa ocidental do país na última quarta-feira.Os mísseis “atingiram os alvos” com precisão depois de voarem durante 130 minutos ao longo de uma trajetória de 1.587 quilómetros, segundo indicou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).De acordo com a mesma agência, estes lançamentos foram concebidos paraPyongyang acusa esses inimigos

O líder da Coreia do Norte manifestou a sua satisfação com os resultados dos exercícios e afirmou que os militares devem ficar em estado de prontidão para a utilização de armas nucleares.

Segundo os meios de comunicação estatal, Kim Jong-un supervisionou exercícios com mísseis no Mar Amarelo, situado entre a China e a Península Coreana.Acrescentou que os militares sul-coreanos mantêm a prontidão para repelir qualquer potencial provocação da Coreia do Norte, tendo por base a sólida aliança militar entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.Ainda durante a campanha mas também desde a sua tomada de posse, a 20 de janeiro,Pyongyang não respondeu diretamente à proposta de Trump e prossegue a típica retórica agressiva e os testes com mísseis.A Coreia do Norte refere especificamente oNo primeiro mandato de Trump, os líderes dos EUA e Coreia do Norte, mas os esforços diplomáticos não alcançaram qualquer resultado positivo.

Nos últimos anos, Kim Jong-un tem aumentado drasticamente o ritmo dos testes com armamento e a expansão e modernização do seu arsenal nuclear, avanços que lhe poderão valer maiores concessões por parte dos Estados Unidos na eventualidade de novas negociações.







c/ agências internacionais