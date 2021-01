"Uma punhalada nas costas". Assaltantes do Capitólio dizem-se traídos por Trump

Um conjunto de declarações do presidente cessante Donald Trump enfureceu alguns dos seus adeptos mais fogosos. Nesse conjunto inclui-se a promessa de uma transição pacífica para a nova presidência, admitindo assim, pela primeira vez de forma clara, a vitória eleitoral de Joe Biden.





Mas pior ainda foram as declarações que Trump difundiu simultaneamente, condenando o assalto ao Capitólio e mesmo dizendo "envergonhado com a violência, a ilegalidade e o caos" que esse assalto constituiu, e chegando ao ponto de acrescentar que aqueles que "violaram a lei vão pagar [por isso]".





Apesar de o acesso de Trump ao Twitter apenas ter sido suspenso por 12 horas, muitos dos seus adeptos de extrema-direita logo começaram uma campanha para que o povo trumpista cancelasse as suas contas de Twitter, para aderir a plataformas digitais que não restringem os apelos ao ódio e à violência como a Parler ou a 4chan.





E é principalmente nessas plataformas que agora se encontram as recriminações contra o presidente, por ter deixado dado aos apoiantes que chamou à rua "uma punhalada nas costas" ou, na tal versão mais moderada, "um murro no estômago".





Um outro apoiante de Trump pôde ainda queixar-se amargamente no Twitter de que "ele diz que isto vai aquecer e, quando aquece, chama-lhe um ataque hediondo e faz um manguito aos seus apoiantes a quem disse para lá estarem".



Trump's most ardent followers are not taking his concession video well.



"He says it's going to be wild, and when it gets wild, he calls it a heinous attack and middle fingers to his supporters that he told to be there." pic.twitter.com/le5P3C9EDD — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 8, 2021

Outra versão, entretanto muito difundida nas plataformas alternativas da extrema-direita, evita pôr em causa o presidente e desculpa-o com uma alegada falsificação das suas declarações.





As teorias da conspiração que dão Trump como preso, manietado, condicionado, e a sua demarcação relativamente aos assaltantes como forjada por supostos sequestradores do "Estado profundo" correm velozes nas plataformas alternativas e algumas delas são ainda reproduzidas no Twitter.

Uns dizem que o inquilino da Casa Branca não traiu ninguém e que as declarações supostamente da sua autoria são fake news. Outros dizem que se rendeu aos pedófilos e traíu os seus apoiantes. Outros ainda lamentam que não se tenha declarado a lei marcial, como sugeria o general indultado Michael Fynn.



For “NMP” the consequence was obvious and Trump part of the problem. “He could have declared martial law, like [Michael] Flynn said, instead he got patroits [sic] to show their face and they did and now they know who they are looking for.”