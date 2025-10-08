"Uma salsicha é uma salsicha". UE quer proibir palavras associadas a carne em produtos vegetarianos

Fim dos "hambúrgueres vegetarianos" na UE





A lista de termos restritos inclui "bife", "escalope", "salsicha", "hambúrguer", "panados" , "gema de ovo" e "clara de ovo", reservando o seu uso exclusivo a produtos que contenham carne ou ovos.

"Uma salsicha é uma salsicha. A salsicha não é vegetariana", afirmou o chanceler alemão Friedrich Merz, defendendo a necessidade de preservar a identidade dos produtos tradicionais.

Contudo, associações de defesa do consumidor e grupos ambientalistas criticaram a decisão, argumentando que os consumidores já distinguem claramente entre produtos de carne e produtos vegetais e que a medida "é desnecessária e contraproducente".

Paralelos com o "leite de aveia"



A União Europeia já impõe restrições semelhantes no setor dos produtos lácteos, reservando designações como "leite", "manteiga", "natas", "iogurte" e "queijo" exclusivamente a produtos "secretados pelas glândulas mamárias".



Por essa razão, bebidas vegetais como o "leite de aveia" ou o "leite de amêndoa" são comercializadas com a designação de "bebida vegetal".



Quanto à "carne vegetal" o regulamento ainda precisa de ser negociado entre o Parlamento Europeu, os governos dos Estados-Membros e a Comissão Europeia antes de ser convertido em lei aplicável.

A votação desta quarta-feira no Parlamento Europeu terminou com 355 votos a favor, 247 contra e 23 abstenções.A medida foi justificada como uma, mas já está a provocar polémica entre defensores das alternativas alimentares à base de plantas.Os eurodeputados consideram que esta clarificação é necessária para