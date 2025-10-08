Mundo
"Uma salsicha é uma salsicha". UE quer proibir palavras associadas a carne em produtos vegetarianos
O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira uma proposta que proíbe o uso de termos tradicionalmente associados a carne em produtos à base de vegetais. Se a proposta for confirmada nas próximas fases legislativas, deixará de se poder usar designações como "hambúrguer vegetariano", "salsicha vegana" ou "bife de soja".
A votação desta quarta-feira no Parlamento Europeu terminou com 355 votos a favor, 247 contra e 23 abstenções.
A medida foi justificada como uma forma de proteger os agricultores e evitar confusões entre consumidores, mas já está a provocar polémica entre defensores das alternativas alimentares à base de plantas.
Fim dos "hambúrgueres vegetarianos" na UE
Os eurodeputados consideram que esta clarificação é necessária para "proteger o setor agrícola europeu" e garantir que o consumidor "não é induzido em erro".
A lista de termos restritos inclui "bife", "escalope", "salsicha", "hambúrguer", "panados" , "gema de ovo" e "clara de ovo", reservando o seu uso exclusivo a produtos que contenham carne ou ovos."Uma salsicha é uma salsicha. A salsicha não é vegetariana", afirmou o chanceler alemão Friedrich Merz, defendendo a necessidade de preservar a identidade dos produtos tradicionais.
Contudo, associações de defesa do consumidor e grupos ambientalistas criticaram a decisão, argumentando que os consumidores já distinguem claramente entre produtos de carne e produtos vegetais e que a medida "é desnecessária e contraproducente".
Paralelos com o "leite de aveia"
A União Europeia já impõe restrições semelhantes no setor dos produtos lácteos, reservando designações como "leite", "manteiga", "natas", "iogurte" e "queijo" exclusivamente a produtos "secretados pelas glândulas mamárias".
Por essa razão, bebidas vegetais como o "leite de aveia" ou o "leite de amêndoa" são comercializadas com a designação de "bebida vegetal".
Quanto à "carne vegetal" o regulamento ainda precisa de ser negociado entre o Parlamento Europeu, os governos dos Estados-Membros e a Comissão Europeia antes de ser convertido em lei aplicável.
