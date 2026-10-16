"Uma vergonha". Trump acusa Zelensky de elevar preço do petróleo com ataques a refinarias russas

A Ucrânia atacou uma refinaria de petróleo russa depois de o presidente Volodymyr Zelensky ter declarado que Kiev estava a abandonar um cessar-fogo — anunciado anteriormente por Trump — que abrangia as instalações energéticas e criticou a disponibilidade do presidente norte-americano para fechar acordos com Moscovo.

“Penso que, na verdade, ambos gostariam que isto acabasse, mas considero Zelensky mais difícil de lidar do que Putin."

A Ucrânia mantém-se sob lei marcial desde que a Rússia lançou a sua invasão em larga escala, em fevereiro de 2022 — o que, de acordo com a legislação ucraniana, impede a realização de eleições nacionais.

Drones russos deixam 370 mil sem energia

Ataques de drones russos na região de Volyn, na Ucrânia — que faz fronteira com a Polónia —, deixaram 370 mil pessoas sem energia, atingiram uma empresa com investimento estrangeiro e deixaram duas pessoas feridas, informou o governador regional, Roman Romaniuk, através do Telegram.



Outras cinco pessoas ficaram feridas quando drones atingiram um edifício residencial em Uman, no centro da Ucrânia, informou a polícia nacional através do Telegram.



Cortes de energia de emergência foram implementados na capital ucraniana, Kiev, durante os ataques russos, comunicou a empresa privada de energia DTEK na rede social X.



A Polónia, país membro da União Europeia e da NATO, acionou caças para proteger o seu espaço aéreo durante os ataques russos à Ucrânia, informaram as forças armadas polacas no X, acrescentando mais tarde que não foi registada qualquer violação do espaço aéreo.





c/ agências