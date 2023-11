Umaro Embaló condecorado com Grande Colar da Ordem de Timor-Leste

"O Presidente da República da Guiné-Bissau, general Umaro Sissoco Embaló, tem pautado a sua atuação, desde a sua tomada de posse, pelo estreitar das boas relações de amizade entre a República de Timor-Leste e a República da Guiné-Bissau", refere o decreto presidencial, lido durante a cerimónia para assinalar os 48 anos da declaração unilateral da independência timorense.

O decreto salienta também que Umaro Sissoco Embaló "tem-se assumido como um bom amigo de Timor-Leste e dos timorenses".

Num breve discurso, o chefe de Estado guineense agradeceu a condecoração e considerou que a "alta distinção" destina-se a "enaltecer as relações históricas" entre os dois povos e a "projetar no futuro a amizade e solidariedade" entre os dois países.

Durante a cerimónia, que decorreu no Palácio da Presidência, em Díli, José Ramos-Horta condecorou também, com o Colar da Ordem de Timor-Leste, Mariano Assanami Sabino, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos Assuntos Sociais e ministro do Desenvolvimento Rural, Agio Pereira, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e porta-voz do Governo, e os membros do parlamento Arão Noé de Jesus da Costa Amaral e David Dias Ximenes.

A Ordem de Timor-Leste, com quatro graus, foi criada em 2009 e visa reconhecer e agradecer a nacionais e estrangeiros que contribuíram para benefício do país, dos timorenses e da humanidade.

O Grande Colar é atribuído exclusivamente a chefes de Estado de países amigos.

O presidente da Guiné-Bissau iniciou domingo uma visita a Díli, a convite do seu homólogo, para participar na cerimónia de celebração do 48.º aniversário da declaração unilateral da independência de Timor-Leste, que se assinala hoje.

Umaro Sissoco Embaló viaja esta terça-feira para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP28), que se realiza na quinta-feira.