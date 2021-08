UNESCO apela ao respeito pelo direito à educação das mulheres no Afeganistão

", afirma Audrey Azoulay, num comunicado emitido na noite de quarta-feira por aquela organização.Na mesma nota, a UNESCO realça que a "" e sublinha que o "é ainda mais neste momento crítico" para aquele país.Por isso, Azoulay "", defendendo que os estudantes, professores e outro pessoal educativo "".As raparigas e as mulheres, em particular, devem continuar a aprender e a ensinar "", defendeu, salientando que "" e que "", porque "".No comunicado a UNESCO relembra que, desde 1948 presta assistência técnica para reforçar a educação no Afeganistão e que, através do seu gabinete em Cabul, tem investido na política de educação, particularmente para as raparigas.Assim, através da maior campanha de alfabetização da história da Organização, "", acrescenta.

Depois de terem governado o país de 1996 a 2001, impondo uma interpretação radical da "sharia" (lei islâmica), teme-se que os extremistas voltem a impor um regime de terror, reduzindo a zero ou quase os direitos fundamentais das mulheres e das raparigas, embora estes tenham já assegurado que a "vida, propriedade e honra" vão ser respeitadas e que as mulheres poderão estudar e trabalhar.