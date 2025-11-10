União Africana condenou ataques terroristas e agravamento da violência no Mali

Recentemente, grupos islâmicos armados impuseram bloqueios e interromperam o acesso a alimentos, agravando as condições humanitárias da população.

Em comunicado divulgado no domingo à noite, Mahmoud Ali Youssouf, condenou "de forma veemente" os ataques contra civis que, segundo a União Africana, resultaram na perda de vidas e agravaram a instabilidade no Mali.

Youssouf condenou ainda os recentes raptos, incluindo o de três cidadãos egípcios, e exigiu a libertação imediata e incondicional das pessoas sequestradas.

O presidente da Comissão da União Africana instou a "comunidade internacional" a fornecer uma resposta "forte, coordenada e coerente" para combater o terrorismo na região do Sahel.

A região do Sahel atravessa territórios da Gâmbia, Senegal, Mauritânia, Mali, Burquina Fasso, Argélia, Níger, Nigéria, Camarões, Chade, centro e sul do Sudão, o norte do Sudão do Sul e a Eritreia.

Em particular, o Mali é um dos países devastados pelas ações do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (JNIM), uma organização armada ligada à Al Qaeda que opera na região do Sahel e que controla territórios no Níger, Burkina Faso e Mali, ex-colónias francesas governadas por juntas militares.

Nos últimos anos, os três países têm tentado combater o extremismo islâmico, principalmente através da formação da Aliança dos Estados do Sahel.

Na semana passada, o JNIM impôs um bloqueio económico à capital do Mali, Bamako, com o objetivo de paralisar a cidade, cortando o fornecimento de combustível.