União Africana felicitou Peter Mutharika pela vitória nas presidenciais no Maláui

Peter Mutharika, 85 anos, Presidente de 2014 a 2020, foi eleito à primeira volta com 57% dos votos na eleição realizada no Maláui, país que faz fronteira com Moçambique, em 16 de setembro.

De acordo com um comunicado divulgado hoje através das redes sociais, o presidente da Comissão da União Africana, Mahamoud Ali Youssouf, felicitou Arthur Peter Mutharika pelos resultados referindo que se tratou de um processo democrático e fiável.

O atual Presidente, Lazarus Chakwera, conseguiu 33% dos votos e reconheceu a derrota na quarta-feira, antes do anúncio oficial dos resultados.

De acordo com a União Africana, foi uma posição de dignidade transmitida por Chakwera.

Durante o mandato de Lazarus Chakwera, o custo de vida no Maláui - dependente da agricultura - disparou, com a inflação a atingir os 33%, sendo que os preços do milho, um alimento básico, e dos fertilizantes aumentaram significativamente.