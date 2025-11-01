União Africana "lamenta profundamente" mortes em protestos na Tanzânia

Numa publicação na rede social X, o presidente da Comissão da UA, Mahmoud Ali Youssouf, escreve que "toma nota dos resultados das eleições presidenciais na Tanzânia e felicita a Presidente Samia Suluhu Hassan pela sua vitória".

No entanto, "lamenta profundamente as vidas perdidas durante as manifestações pós-eleitorais" e "sublinha o imperativo de respeitar os direitos e liberdades fundamentais, incluindo o direito de reunião pacífica e o direito à liberdade de expressão".

O país da África oriental, com 68 milhões de habitantes, mergulhou na violência na quarta-feira, dia das eleições presidenciais e legislativas, que decorreram sem oposição, uma vez que os dois principais adversários da chefe de Estado foram presos ou desqualificados.

A oposição deu conta de um saldo de 700 mortos em resultado da violência.

Na sexta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou-se "muito preocupado" e exigiu uma "investigação minuciosa e imparcial sobre as acusações de uso excessivo da força", apelando a todas as partes para que ajam com "moderação" e "impeçam qualquer nova escalada", de acordo com um comunicado.

As últimas quatro eleições foram marcadas por protestos, em cidades como Dar es Salaam, Arusha (norte) e Mbeya (oeste), alimentados por alegações de fraude e repressão durante o processo eleitoral.