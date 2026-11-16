Oriana Barcelos – RTP Antena 1





Esta reunião antecede uma proposta de 45 mil milhões de euros em novos empréstimos para ajudar a Ucrânia a enfrentar o défice estimado de 70 mil milhões de euros no próximo ano.





Também esta segunda-feira, a partir de Manila, nas Filipinas, o secretário-geral da ONU apelou a um cessar-fogo imediato e incondicional na Ucrânia.





Kaja Kallas, chefe da diplomacia dos 27, já veio insistir esta manhã que o apoio a Kiev precisa de ser reforçado, dar apoio humanitário ao povo ucraniano, mas também aumentar o castigo à Rússia com um novo pacote de 22 medidas a ser ultimado.Defendeu ainda o arranque de um processo de paz baseado no respeito pelo direito internacional e pela carta das Nações Unidas.