Mundo
Guerra na Ucrânia
União Europeia acrescenta mais 113 novos nomes às sanções russas
A União Europeia confirma novas sanções à Rússia, na reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros que começou esta segunda-feira em Bruxelas. Uma reunião onde se vai debater a criação de um novo pacote de ajuda à Ucrânia, na preparação da Ucrânia para a guerra durante este inverno.
Kaja Kallas, chefe da diplomacia dos 27, já veio insistir esta manhã que o apoio a Kiev precisa de ser reforçado, dar apoio humanitário ao povo ucraniano, mas também aumentar o castigo à Rússia com um novo pacote de 22 medidas a ser ultimado.
Defendeu ainda o arranque de um processo de paz baseado no respeito pelo direito internacional e pela carta das Nações Unidas.
Esta reunião antecede uma proposta de 45 mil milhões de euros em novos empréstimos para ajudar a Ucrânia a enfrentar o défice estimado de 70 mil milhões de euros no próximo ano.
Também esta segunda-feira, a partir de Manila, nas Filipinas, o secretário-geral da ONU apelou a um cessar-fogo imediato e incondicional na Ucrânia.