União Europeia assina parceria de Segurança e Defesa com o Gana

Esta parceria foi assinada na capital do Gana, Acra, pela Alta Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, e a vice-presidente ganesa, Jane Naana Opoku-Agyemang.

Numa publicação na rede social X, Kaja Kallas afirma que a UE e o Gana têm "uma parceria forte e de longa data" e, com a assinatura de uma parceria de Defesa e de Segurança, vão "aprofundá-la ainda mais".

"É o primeiro acordo deste tipo com um país africano. Vai permitir-nos trabalhar mais de perto em áreas importantes para os cidadãos, tanto na Europa como o Gana, como o combate ao terrorismo, a prevenção de conflitos e a cibersegurança", afirma.

Esta é a quarta parceria de Segurança e Defesa que a UE assina este ano, numa altura em que procura afirmar-se como um ator geopolítico autónomo perante crescentes tensões com a administração norte-americana de Donald Trump.

Na semana passada, `fechou` uma parceria com a Islândia e, esta madrugada, com a Austrália, depois de já ter assinado uma com a Índia, em janeiro.

Estas parcerias de Defesa, criadas em 2024, visam reforçar a cooperação e coordenação da UE com países considerados próximos em áreas que vão da Defesa, às ameaças híbridas, contraterrorismo, gestão de crises ou segurança marítima, cibernética e espacial.

Até ao momento, a UE assinou parcerias de Segurança e Defesa com 12 países: Gana, Austrália, Islândia, Índia, Canadá, Reino Unido, Albânia, Macedónia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Noruega e Moldova.