União Europeia, Brasil, Canadá e Quénia lançaram iniciativa "parceiros pelo multilateralismo"

União Europeia, Brasil, Canadá e Quénia lançaram iniciativa "parceiros pelo multilateralismo"

A iniciativa pretende reunir países de várias regiões do mundo no apoio à reforma das Nações Unidas, reforçar o direito internacional e promover respostas comuns aos desafios globais, como as alterações climáticas e a inteligência artificial.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
NurPhoto via AFP

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Uma iniciativa divulgada pelo Financial Times e que surge no arranque da semana de alto nível da assembleia geral das Nações Unidas, à margem da qual vai ser apresentada hoje.
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