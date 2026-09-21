Mundo
União Europeia, Brasil, Canadá e Quénia lançaram iniciativa "parceiros pelo multilateralismo"
A iniciativa pretende reunir países de várias regiões do mundo no apoio à reforma das Nações Unidas, reforçar o direito internacional e promover respostas comuns aos desafios globais, como as alterações climáticas e a inteligência artificial.
Uma iniciativa divulgada pelo Financial Times e que surge no arranque da semana de alto nível da assembleia geral das Nações Unidas, à margem da qual vai ser apresentada hoje.