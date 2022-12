União Europeia chega a acordo para a primeira tarifa de carbono do mundo

O Mecanismo de Ajustamento das Emissões de Carbono nas Fronteiras (CBAM, na sigla inglesa) vaiA tarifa visa penalizar quem lucra com atividades que envolvem um elevado teor de carbono, evitando que a indústria europeia seja prejudicada por produtos mais baratos, fabricados em países com regras ambientais mais fracas.Alguns detalhes sobre a lei, incluindo a sua data de início, ainda vão ser determinados ao longo da semana pelos Estados-membros. Contudo,Jozef Síkela, ministro da Indústria e Comércio da República Checa, responsável por liderar as negociações no Parlamento da União Europeia, afirmou que o mecanismo “é uma parte fundamental da ação climática”, que assegurará “um tratamento equilibrado das importações” e que se destina a “encorajar os nossos parceiros no mundo a juntarem-se aos esforços climáticos da UE”.Também Pascal Canfin, presidente da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu, saudou o CBAM: "O acordo é uma estreia mundial.Este é um passo importante que nos permitirá fazer mais pelo clima, protegendo ao mesmo tempo as nossas empresas e os nossos empregos"., países que têm altos níveis industriais de exportação de CO2.Embora os requisitos iniciais do mecanismo se apliquem inicialmente apenas a alguns setores, Pascal Canfin esclareceu que Bruxelas prevê a futura integração de produtos transformados, tais como automóveis."A mensagem para as nossas indústrias é clara:", garantiu o presidente da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu.A União Europeia acredita que a medida, anunciada por Joe Biden, pode prejudicar as empresas europeias, ao minar a atratividade da UE para o investimento verde.



O Mecanismo de Ajustamento das Emissões de Carbono nas Fronteiras faz parte de um pacote de políticas da UE para reduzir as suas emissões de CO2 em 55%, face aos níveis de 1990, até 2030.