União Europeia cria plataforma para cibernautas verificarem idade de forma digital

Esta aplicação vai funcionar em todo o tipo de aparelhos e pode e deve ser usada por todos. Bruxelas quer mesmo que possa passar a fazer parte da carteira digital de documentos nacionais.



Bruxelas insiste que os direitos das crianças na União Europeia prevalecem sobre os interesses comerciais e promete que vai garantir que assim seja.



A aplicação está tecnicamente pronta e deve estar a funcionar muito em breve. É necessária e urgente, até porque os números são claros, diz a presidente da Comissão Europeia.“Quando se trata da segurança das crianças online, a situação é extremamente preocupante. Uma em cada seis crianças sofreAs plataformas de redes sociais oferecem designs altamente viciantes – a rolagem infinita alimenta o vício, vídeos curtos que consomem a atenção, conteúdo altamente personalizado e direcionado. O tempo que as nossas crianças passam a olhar para ecrãs nunca foi tão elevado. E este é um tempo que não passam no recreio com os seus colegas. E quanto mais tempo passam, maior a probabilidade de serem expostas a conteúdo prejudicial e ilegal, e também ao aliciamento por predadores".Por isso Bruxelas avança com uma aplicação para que seja possível verificar a idade de um utilizador da internet. Está pronta e é segura, garante Ursula von der Leyen.“É nosso dever proteger as nossas crianças no mundo, tal como fazemos no mundo. E para o fazermos eficazmente, precisamos de uma abordagem europeia harmonizada. Um tema central é a questão: como podemos garantir que existe uma solução técnica à escala europeia para a verificação da idade?“É fácil de usar. É preciso baixar o aplicativo, configurar com o passaporte ou documento de identidade, e em seguida, comprovar a idade ao aceder a serviços online. Esta aplicação respeita os mais altos padrões de privacidade do mundo.Bruxelas reforça que a app vai ser “de código aberto – todos podem verificar o código. Isso significa que nossos países parceiros também o podem usar. É muito importante que nossos parceiros globais possam utilizá-lo. Mas, mais importante ainda, as plataformaspodem confiar facilmente na nossa aplicação de verificação de idade.A presidente da Comissão Europeia reforça ainda que “esta aplicação oferece aos pais, professores e responsáveis uma ferramenta poderosa para proteger as crianças.Bruxelas quer responsabilizar ainda mais as plataformasque não protegem nossas crianças o suficiente.Esta não é a primeira vez que a Comissão apresenta uma solução inovadora para um novo problema.Von der Leyen recorda os tempos da pandemia de covid-19, quando Bruxelas desenvolveu a aplicação COVID em tempo recorde – três meses – para ajudar os cidadãos a voltar à vida normal, de forma segura.“Setenta e oito países em quatro continentes usaram esse aplicativo, que se tornou um enorme sucesso. E agora aproveitamos esse sucesso e aplicamos os mesmos princípios à app de verificação de idade. Ela segue os mesmos princípios e o mesmo modelo".