Mundo
União Europeia cria plataforma para cibernautas verificarem idade de forma digital
Bruxelas criou uma plataforma para que os utilizadores de internet possam verificar a sua idade de forma digital. A Comissão diz que é segura e vai permitir, por exemplo, proteger as crianças de conteúdos ilegais e do contacto com predadores sexuais.
A aplicação está tecnicamente pronta e deve estar a funcionar muito em breve. É necessária e urgente, até porque os números são claros, diz a presidente da Comissão Europeia.
“Quando se trata da segurança das crianças online, a situação é extremamente preocupante. Uma em cada seis crianças sofre bullying online. Uma em cada oito crianças pratica bullying contra outra criança online. As plataformas de redes sociais oferecem designs altamente viciantes – a rolagem infinita alimenta o vício, vídeos curtos que consomem a atenção, conteúdo altamente personalizado e direcionado. O tempo que as nossas crianças passam a olhar para ecrãs nunca foi tão elevado. E este é um tempo que não passam no recreio com os seus colegas. E quanto mais tempo passam online, maior a probabilidade de serem expostas a conteúdo prejudicial e ilegal, e também ao aliciamento por predadores online".
Por isso Bruxelas avança com uma aplicação para que seja possível verificar a idade de um utilizador da internet. Está pronta e é segura, garante Ursula von der Leyen. “É nosso dever proteger as nossas crianças no mundo online, tal como fazemos no mundo offline. E para o fazermos eficazmente, precisamos de uma abordagem europeia harmonizada. Um tema central é a questão: como podemos garantir que existe uma solução técnica à escala europeia para a verificação da idade? Hoje, posso anunciar que temos a resposta. A nossa aplicação europeia de verificação da idade está tecnicamente pronta e em breve estará disponível para os cidadãos. Esta aplicação permitirá aos utilizadores comprovar a sua idade, ao acederem a plataformas online, tal como as lojas exigem um documento de identificação para a compra de bebidas alcoólicas”.Esta aplicação vai funcionar em todo o tipo de aparelhos e pode e deve ser usada por todos. Bruxelas quer mesmo que possa passar a fazer parte da carteira digital de documentos nacionais.
“É fácil de usar. É preciso baixar o aplicativo, configurar com o passaporte ou documento de identidade, e em seguida, comprovar a idade ao aceder a serviços online. Esta aplicação respeita os mais altos padrões de privacidade do mundo. Os utilizadores comprovam sua idade sem revelar nenhuma outra informação pessoal. Simplificando, é completamente anónima: os usuários não podem ser rastreados”.
Bruxelas reforça que a app vai ser “de código aberto – todos podem verificar o código. Isso significa que nossos países parceiros também o podem usar. É muito importante que nossos parceiros globais possam utilizá-lo. Mas, mais importante ainda, as plataformas online podem confiar facilmente na nossa aplicação de verificação de idade. Portanto, não há mais desculpas. A Europa oferece uma solução gratuita e fácil de usar que pode proteger nossas crianças de conteúdo prejudicial e ilegal".Bruxelas insiste que os direitos das crianças na União Europeia prevalecem sobre os interesses comerciais e promete que vai garantir que assim seja.
A presidente da Comissão Europeia reforça ainda que “esta aplicação oferece aos pais, professores e responsáveis uma ferramenta poderosa para proteger as crianças. Porque teremos tolerância zero para empresas que não respeitam os direitos de nossas crianças. E é por isso que estamos a avançar com toda a velocidade e determinação na aplicação das regras europeias".
Bruxelas quer responsabilizar ainda mais as plataformas online que não protegem nossas crianças o suficiente.
Esta não é a primeira vez que a Comissão apresenta uma solução inovadora para um novo problema.
Von der Leyen recorda os tempos da pandemia de covid-19, quando Bruxelas desenvolveu a aplicação COVID em tempo recorde – três meses – para ajudar os cidadãos a voltar à vida normal, de forma segura.
“Setenta e oito países em quatro continentes usaram esse aplicativo, que se tornou um enorme sucesso. E agora aproveitamos esse sucesso e aplicamos os mesmos princípios à app de verificação de idade. Ela segue os mesmos princípios e o mesmo modelo".
“Quando se trata da segurança das crianças online, a situação é extremamente preocupante. Uma em cada seis crianças sofre bullying online. Uma em cada oito crianças pratica bullying contra outra criança online. As plataformas de redes sociais oferecem designs altamente viciantes – a rolagem infinita alimenta o vício, vídeos curtos que consomem a atenção, conteúdo altamente personalizado e direcionado. O tempo que as nossas crianças passam a olhar para ecrãs nunca foi tão elevado. E este é um tempo que não passam no recreio com os seus colegas. E quanto mais tempo passam online, maior a probabilidade de serem expostas a conteúdo prejudicial e ilegal, e também ao aliciamento por predadores online".
Por isso Bruxelas avança com uma aplicação para que seja possível verificar a idade de um utilizador da internet. Está pronta e é segura, garante Ursula von der Leyen. “É nosso dever proteger as nossas crianças no mundo online, tal como fazemos no mundo offline. E para o fazermos eficazmente, precisamos de uma abordagem europeia harmonizada. Um tema central é a questão: como podemos garantir que existe uma solução técnica à escala europeia para a verificação da idade? Hoje, posso anunciar que temos a resposta. A nossa aplicação europeia de verificação da idade está tecnicamente pronta e em breve estará disponível para os cidadãos. Esta aplicação permitirá aos utilizadores comprovar a sua idade, ao acederem a plataformas online, tal como as lojas exigem um documento de identificação para a compra de bebidas alcoólicas”.Esta aplicação vai funcionar em todo o tipo de aparelhos e pode e deve ser usada por todos. Bruxelas quer mesmo que possa passar a fazer parte da carteira digital de documentos nacionais.
“É fácil de usar. É preciso baixar o aplicativo, configurar com o passaporte ou documento de identidade, e em seguida, comprovar a idade ao aceder a serviços online. Esta aplicação respeita os mais altos padrões de privacidade do mundo. Os utilizadores comprovam sua idade sem revelar nenhuma outra informação pessoal. Simplificando, é completamente anónima: os usuários não podem ser rastreados”.
Bruxelas reforça que a app vai ser “de código aberto – todos podem verificar o código. Isso significa que nossos países parceiros também o podem usar. É muito importante que nossos parceiros globais possam utilizá-lo. Mas, mais importante ainda, as plataformas online podem confiar facilmente na nossa aplicação de verificação de idade. Portanto, não há mais desculpas. A Europa oferece uma solução gratuita e fácil de usar que pode proteger nossas crianças de conteúdo prejudicial e ilegal".Bruxelas insiste que os direitos das crianças na União Europeia prevalecem sobre os interesses comerciais e promete que vai garantir que assim seja.
A presidente da Comissão Europeia reforça ainda que “esta aplicação oferece aos pais, professores e responsáveis uma ferramenta poderosa para proteger as crianças. Porque teremos tolerância zero para empresas que não respeitam os direitos de nossas crianças. E é por isso que estamos a avançar com toda a velocidade e determinação na aplicação das regras europeias".
Bruxelas quer responsabilizar ainda mais as plataformas online que não protegem nossas crianças o suficiente.
Esta não é a primeira vez que a Comissão apresenta uma solução inovadora para um novo problema.
Von der Leyen recorda os tempos da pandemia de covid-19, quando Bruxelas desenvolveu a aplicação COVID em tempo recorde – três meses – para ajudar os cidadãos a voltar à vida normal, de forma segura.
“Setenta e oito países em quatro continentes usaram esse aplicativo, que se tornou um enorme sucesso. E agora aproveitamos esse sucesso e aplicamos os mesmos princípios à app de verificação de idade. Ela segue os mesmos princípios e o mesmo modelo".